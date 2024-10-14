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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 14 267 оценок

Глава издательского отдела Larian раскритиковал перекупщиков коллекционного издания Baldur's Gate 3

Gruz_
Новости

Перекупщики, скорее всего, всегда будут болезнью в индустрии видеоигр и недавний пример тому - судьба бандла 30th Anniversary PS5 Pro. И если уж на то пошло, то Михаил Даус, директор издательского отдела Larian Studios, не является сторонником такой практики, приводя особенно вопиющие примеры.

В своем посте на X он подверг критике одного перекупщика с eBay. Приложив изображение, на котором видно, как кто-то пытается продать коллекционное издание Baldur's Gate 3 за 2,9 тыс. фунтов стерлингов (3,4 тыс. евро), Даус заявил, что «понимает, как работает концепция товара», но подчеркнул, что смысл в выпуске подобных коллекционных изданий заключается в том, чтобы «сделать кого-то счастливым».

Ненавижу скальперов (перекупщиков). Я понимаю, как работает концепция "товара", но это коллекционное издание — не товар, оно создано для того, чтобы сделать кого-то счастливым, а не богатым. Если вы покупаете его, чтоб потом его перепродать, то вы делаете кого-то грустным.

И хотя проблема возникла сразу после выпуска коллекционного издания, спустя год она только усугубилась. На eBay можно найти сотни таких же объявлений, в том числе и без прилагающейся к нему копии игры. А вот то, что заметил Даус, по-прежнему актуально, и еще неизвестно, согласится ли кто-нибудь выложить за него такую сумму.

В комментариях нашлось немало разочарованных фанатов, но Larian далеко не одинока в этом вопросе. В настоящее время корпорация Sony в Японии пробует несколько новых способов для борьбы с перекупами, но до тех пор, пока новые технологии не смогут решить эту проблему за нас, останется старое доброе порицание, от которого хоть и нет никакого толку, но все же есть некоторое успокоение.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
ZAUSA
В настоящее время корпорация Sony в Японии пробует несколько новых способов для борьбы с перекупами, но до тех пор, пока новые технологии не смогут решить эту проблему за нас, останется старое доброе порицание, от которого хоть и нет никакого толку, но все же есть некоторое успокоение.

Вот это проблема. Нельзя же просто взять и выпустить больше коллекционных изданий, ведь игра вышла давным-давно, а это утраченные технологии.

3
Brock_Harrison

Перекупы были есть и будут всегда, так что пусть чел не плачет но такова реальность.

2
ZAUSA
Если вы покупаете его, чтоб потом его перепродать, то вы делаете кого-то грустным.

Кого? Директора издательского отдела Larian?

2
shurasick876
"но это коллекционное издание — не товар"

Всё, что можно продавать и купить - товар)

Если вы покупаете его, чтоб потом его перепродать, то вы делаете кого-то грустным.

Вообще-то, это делает купившего его у перекупа счастливым, как и самого перекупа. Ну, и да, продажа чего бы то ни было в целом является перекупкой для последующей продажи, что ещё раз доказывает, что глава издательского отдела НЕ знает концепцию товара)

1
Aellie

С одной стороны, да, мерзко. С другой - почти все "бизнесмены" и "предприниматели" тем же самым занимаются. В далёком Советском союзе была статья "за спекуляцию". Но мы же дружно ненавидим "коммуняк", так что не жалуемся.

0
Алекс Рейлор

Прорекламировал себя или своего знакомого за долю? Чёрная реклама — это тоже реклама.

0
A E

Если этот коммент наберёт 1 лайк подарю на новый год коллекционку BG3 Эдику.

-5