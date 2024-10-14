Глава издательского отдела Larian раскритиковал перекупщиков коллекционного издания Baldur's Gate 3

Перекупщики, скорее всего, всегда будут болезнью в индустрии видеоигр и недавний пример тому - судьба бандла 30th Anniversary PS5 Pro. И если уж на то пошло, то Михаил Даус, директор издательского отдела Larian Studios, не является сторонником такой практики, приводя особенно вопиющие примеры.

В своем посте на X он подверг критике одного перекупщика с eBay. Приложив изображение, на котором видно, как кто-то пытается продать коллекционное издание Baldur's Gate 3 за 2,9 тыс. фунтов стерлингов (3,4 тыс. евро), Даус заявил, что «понимает, как работает концепция товара», но подчеркнул, что смысл в выпуске подобных коллекционных изданий заключается в том, чтобы «сделать кого-то счастливым».

Ненавижу скальперов (перекупщиков). Я понимаю, как работает концепция "товара", но это коллекционное издание — не товар, оно создано для того, чтобы сделать кого-то счастливым, а не богатым. Если вы покупаете его, чтоб потом его перепродать, то вы делаете кого-то грустным.

И хотя проблема возникла сразу после выпуска коллекционного издания, спустя год она только усугубилась. На eBay можно найти сотни таких же объявлений, в том числе и без прилагающейся к нему копии игры. А вот то, что заметил Даус, по-прежнему актуально, и еще неизвестно, согласится ли кто-нибудь выложить за него такую сумму.

В комментариях нашлось немало разочарованных фанатов, но Larian далеко не одинока в этом вопросе. В настоящее время корпорация Sony в Японии пробует несколько новых способов для борьбы с перекупами, но до тех пор, пока новые технологии не смогут решить эту проблему за нас, останется старое доброе порицание, от которого хоть и нет никакого толку, но все же есть некоторое успокоение.