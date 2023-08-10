Глава Larian о том, что Baldur's Gate 3 "подняла планку" для RPG: "Это просто видеоигры, стандарты умирают каждый день" ©

Baldur's Gate 3 - исключительная игра: CRPG со сложными и малообъяснимыми D&D-правилами, имеющая массовый успех еще до консольного релиза. Недавняя Diablo 4 с ее вынужденным онлайном и гриндом стала идеальным контрастом, и некоторые считают BG3 победой над пагубными современными тенденциями в видеоиграх: Там, где другие компании создают магазины косметики и боевых пропусков, Larian Studios добилась успеха благодаря старому доброму уважению к свободе игрока, амбициям и качественному ремеслу - так утверждают некоторые популярные посты и статьи.



В то же время несколько разработчиков игр утверждают, что Baldur's Gate 3 - это аномалия, которую не смогут повторить даже крупные студии, что вызвало в сети дебаты.



В интервью PC Gamer в начале этой недели основатель Larian Свен Винке высказал свое мнение по поводу этой дискуссии, которая, по его мнению, вызывает некоторое недоумение. По его словам, то, что не любая студия сможет сделать Baldur's Gate 3, является само собой разумеющимся, но он сомневается в важности "стандартов" видеоигр, которые, по его словам, "умирают каждый день", поскольку появляются новые идеи и заново изобретаются старые.

Разговор возник вокруг сообщения в твиттере гейм-дизайнера Ксалавира Нельсона-младшего, который попытался "мягко, упреждающе дать отпор игрокам", использующим свой восторг от Baldur's Gate 3 для "применения критики или "повышенных стандартов" к ролевым играм в будущем". Его аргументы сводились к тому, что Baldur's Gate 3 - это не схема, по которой может работать любой разработчик ролевых игр, а продукт конкретного разработчика, который пошел на огромный риск в определенных условиях.

В эпоху мегаигр Baldur's Gate 3 - одна из крупнейших попыток, созданная специализированной группой людей с использованием зрелых технологий, специально разработанных для создания *этой конкретной игры*, усиленная бесценными массовыми отзывами игроков и подтвержденная рынком до ее запуска. Это не новый базовый уровень для ролевых игр - это аномалия. Попытка сделать то же самое тем же способом, особенно без тех же преимуществ, может погубить целую ГРУППУ студий.

Отвечая на эту тему, дизайнер Obsidian Джош Сойер согласился с тем, что "условия, в которых создавалась BG3, нетипичны", как и старший дизайнер Diablo 4 Крис Балсер, который сказал, что "люди слишком часто смотрят только на плоды труда, а не на сам труд". С другой стороны, многие геймеры воспринимают эти предостережения от завышенных ожиданий как защитные. Почему бы не ожидать большего от ролевых игр после того, как разработчик успешно раздвинул границы жанра в том направлении, которое нам нравится?

Отвечая на вопрос о дискуссии, Винке согласился с тем, что Baldur's Gate 3 могла появиться только при определенных обстоятельствах - "очевидно, да, если у вас студия из 50 человек или 10 человек, вам не стоит пытаться сделать игру, подобную BG3", - сказал он, - но он усомнился в реальности "стандартов", о которых идет спор.

У меня проблема с использованием слова "стандарты". Это видеоигры, стандарты просто умирают каждый день. Все изобретается заново. Постоянно появляются новые вещи. Когда я только начинал работать в индустрии, Assassin's Creed стала новым стандартом. Все было кончено - никто не мог делать такие игры, как Assassin's Creed, на них выделялся слишком большой бюджет, за ними будущее, все должны были консолидироваться, бла-бла-бла. Этого не произошло. В видеоиграх по-прежнему так много свободного пространства для творчества.

Винке считает "странным", что разработчики из крупных студий беспокоятся о расширении границ, указывая, в частности, на новые творческие возможности, открывающиеся благодаря технологическому прогрессу. Что касается, в частности, ролевых игр, то он отметил, что для изменения жанра не требуется такой грандиозной игры, как Baldur's Gate 3.

Disco Elysium меняла стандарты на лету, имея небольшую команду, верно? Сейчас это совершенно другие стандарты. Сейчас так много игр, которые меняют стандарты, вплоть до того, что их просто нет. Но я считаю, что всегда нужно стремиться к развитию, особенно в этой среде, которая отличается от других в том смысле, что технологическая эволюция всегда была ее большой частью. Инновации были всегда, но в то же время не требуется огромного технологического развития, чтобы сделать что-то безумное, крутое и отличное от того, что делали все остальные.

Разногласия здесь могут сводиться к недопониманию. Очевидно, что ожидания аудитории меняются по мере развития игр, и любой аргумент в пользу того, что геймеры не должны хотеть или ожидать высококачественных игр, легко отвергнуть. "Я вовсе не утверждаю этого, - сказал Нельсон к своему изначальному сообщению в твиттере. Скорее, дизайнер имел в виду, что никакие инвестиции не могут гарантировать хорошую, хитовую игру, из-за чего разработка Baldur's Gate 3 была сопряжена с огромным риском, а попытки повторить ее в других условиях с большой вероятностью не увенчаются успехом. Подобное уже случалось в прошлом, например, когда EA поручила очень успешному разработчику BioWare создать ответ на Destiny 2, а он полностью провалился.

Но если лучшие стороны подхода Larian хотя бы в малой степени перекочуют в другие RPG-проекты, вряд ли кто-то будет разочарован. А если студии с большими деньгами собираются вкладывать их в крупные рискованные проекты, то есть и худшие вещи, чем сложные, системные RPG, особенно если эти RPG хранят ваши файлы сохранений на вашем ПК, а не на каком-нибудь сервере, чтобы не дать вам обойти магазин косметики. Геймеры говорят не как руководители индустрии, когда говорят, что Baldur's Gate 3 поднимает планку, а как люди, которые хотели бы видеть больше подобных вещей. Вряд ли кто-то имеет в виду, что каждая будущая ролевая игра должна превзойти Baldur's Gate 3 по размеру и сложности.

Однако в призывах, которые обычно поднимаются на вершины соцсетей, многое остается за кадром. С одной стороны, я не уверен, что игровая индустрия в данном случае хоть сколько-нибудь убедительно доказала свою неправоту. Людям действительно нравятся игры с живым сервисом - если только мы не представим, что всеми, кто играет в Destiny 2, манипулируют головастики-паразиты, - и даже не нужно отходить от мейнстрима, чтобы понять, что большие однопользовательские ролевые игры никуда не исчезли. Starfield выходит в следующем месяце. А если хоть на градус повернуться в сторону небольших издателей и разработчиков, то можно долго перечилсять отличные игры без лайвсервиса.

CRPG также никуда не делись: Если успех Baldur's Gate 3 объясняется только олдскульной философией, то где же тогда 800 000 одновременных игроков для Pillars of Eternity и Wasteland? Так что, конечно, здесь есть нечто большее, чем "Larian просто взяла и сделала хорошую игру". Сам Винке боялся, что запуск окажется неудачным.