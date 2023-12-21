Глава Larian разъяснил слова студии о наличии тысяч концовок в Baldur's Gate 3

Одним из самых интересных заверений, которые мы слышали перед выходом Baldur's Gate 3, было якобы наличие в игре 17 тысяч вариантов концовок. Свен Винке - глава Larian - утверждает, что, возможно, их не так много, но речь все равно идет об огромном количестве возможностей.

В интервью IGN разработчик отметил, что речь идет не столько о полноценных сюжетных линиях с уникальными финалами основного сюжета, сколько о массе мелких решений, которые влияют на облик мира, судьбу персонажей и будущее Baldur's Gate. И все же это огромное количество различных вариантов, на которые дизайнеры потратили тысячи часов.

Ладно, это не совсем так, но если посмотреть на количество возможных вариантов прохождения одной концовки, то их очень много. Некоторые из них незаметны, некоторые зависят от нашей команды, но их довольно много, если посмотреть на количество вариаций эпилога, которые пришлось сделать, чтобы их учесть. Это действительно много.

Стоит добавить, что еще больше потенциальных концовок появилось с выходом пятого патча, который ввел в игру вышеупомянутый эпилог, с массой новых вариантов диалогов и решений.

Глава Larian также рассказал, что для работы над концовками была выделена целая команда, которая занималась анализом потенциальных сценариев больше года. "Да, они выполнили определенную работу, и ее было довольно много". - заключил Винке.

Ознакомиться со всеми возможными сюжетными ходами Baldur's Gate 3 уже могут пользователи PC, PS5 и Xbox Series X/S. Игра вышла на "зеленых" консолях в начале декабря, правда, релиз был довольно тихим. В Larian уже подтвердили, что будут развивать игру дальше в 2024 году.