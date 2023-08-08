Глава Larian Studios опасался, что Baldur's Gate 3 уже достигла своего пика в раннем доступе

Глава Larian Studios Свен Винке не ожидал, что Baldur's Gate 3 будет хотя бы в малой степени столь успешной, какой она оказалась.
В беседе с PC Gamer Винке рассказал, что поначалу он опасался, что успех игры достиг своего пика во время раннего доступа.
В прошлом мы видели, как другие игры были очень успешны в раннем доступе, а затем, в день релиза, они не продавались намного больше, потому что уже насытились. Это был мой самый большой страх, что так и произойдет.
Конечно, мы все знаем, что этого не произошло. После того как в выходные количество одновременных игроков в Steam превысило 800 000 человек, игра вошла в десятку самых играемых игр в Steam, а также стала вторым по величине релизом 2023 года и одной из самых больших ролевых игр в истории, обогнав даже таких гигантов, как Skyrim и Fallout 4.
Этого вообще не было в книгах. Это было намного больше, чем мы ожидали. Кроме того, не существует прецедента, чтобы в игру такого типа одновременно играло столько людей... Все здесь очень счастливы. Вы видите множество улыбающихся лиц. И в то же время много сосредоточенности. Мы получаем сообщения от людей, у которых возникают проблемы, поэтому мы сосредоточены на их устранении, и это очень волнует всех.
Главный вывод, который можно сделать, - CRPG становятся все более популярными и, скорее всего, будут продолжать развиваться в этом направлении благодаря Baldur's Gate 3.
Самое забавное, вспоминаю как только открылся ранний доступ и многие маня-хомячки с пеной у рта плевались слюной и орали, что за фулпрайс продают только кусок игры. Но вот игра вышла, и те кто купили "кусок игры за фулпрайс" (читай - предзаказ с доступом к большой демо версии) сейчас почему то имеют на руках целый продукт без всяких докупок.
причем делюкс и последующие длц бесплатно.
страна должна знать своих героев:
https://www.playground.ru/starfield/news/gejmery_schitayut_strannym_reshenie_vypuskat_starfield_pochti_v_odno_vremya_s_baldurs_gate_3-1610928#29106946
https://www.playground.ru/starfield/news/gejmery_schitayut_strannym_reshenie_vypuskat_starfield_pochti_v_odno_vremya_s_baldurs_gate_3-1610928#29115060
Так таких эгзпердов на ПГ - каждый второй.
Без микротранзакции, не надо интернет, без денуво, 17 тыщ концовок, 170 часов катсцен - что еще надо для счастья?
Медведя, да побольше... ах точно, тоже на месте.
Бывает такое. Я спецом не играл в ранний что не испортить себе игру или не надоела. Попробовал-идет и все шикардос
Тоже спецом не пробовал ранний доступ. Сейчас включил...и это Ориджинал 3! Я понимаю, что вселенная другая. Но разработчик тот же. Потому очень многое в интерфейсе, в картинке и в боевке выдает их прошлый опыт. Впрочем я не расстроился от этого.
Я да же портрет Фейна нашел )
Не играл ранее в подобные, но всегда любил хороший взрослый сюжет в играх, вариативностт, взаимодействие и романтики.. Пошаговые тоже люблю механики, в герои играл, и икс ком. Прошёл их. Вот думаю купить для плойки её или попробовать дьяблу..
Хороший взрослый сюжет и дьябла? Шутка что ли?
Так и не понял можно ли на пк на геймпаде играть или нет.
Можно
Отлично, а то на тачпаде не удобно камерой крутить.
Свен, ты на коне, молодец!
отдохни месяцок, людям премии выпиши, и приступай к длц)
ему на тебя насрать.