Глава Larian Studios раскрыл планы разработчиков Baldur's Gate 3

Глава Larian Studios Свен Винке в рамках интервью порталу Eurogamer раскрыл планы своей организации на грядущую игру Baldur's Gate 3.
Разработчик отметил, что компания рассматривает не только успех тайтла, но и провал. Винке сравнил ситуацию Larian с CD Projekt RED в 2015 году, тогда польская студия готовилась к релизу The Witcher 3. Успех помог CDPR создать Cyberpunk 2077. В случае хороших продаж Baldur's Gate 3 команда Винке также займётся амбициозным проектом.
Я уже знаю, чем мы хотим заняться дальше. У Larian Studios было шесть лет, чтобы обдумать другие идеи. Но нам нужно узнать, готов ли рынок к Baldur's Gate 3. Если готов, то мы продолжим работу над инновациями в жанре, а если нет, то мы двинемся немного в другом направлении. Это то, о чём невозможно узнать заранее.Свен Винке, глава Larian Studios
Напомним, релиз Baldur's Gate 3 состоится 3 августа 2023 года на ПК. До PlayStation 5 игра доберётся 6 сентября. По слухам, разработчики Baldur's Gate 3 сдвинули выход игры с 31 августа, чтобы не конкурировать со Starfield.
Игру ждет ошеломляющий успех, зря переживают.
Ну так БГ3 игра года своего жанра. Единственая студия что делается с душой . )
просто потому что над ней не висят всякие сони, майки и еа
Только обладатели лицензии — Wizards of the Coast и Hasbro.
сомневаюсь что они подгоняют разрабов и суют свои бредовые идеи
Хочется думать, что в планах появится масштабный аддон с повышением уровня до 20
А еще лучше инструменты для моддинга. Официальные.
А чего так мало? Лучше сразу уровней 100 прокачки сделать как во всех современных RPG. Мне пофиг на то что по убогим правилам там каким-то потолок уровней 20. Ради всеобщего блага от странных правил можно чутка отойти в сторону.
В пятой двадцатка потолок, дальше сущности отвечающие за аспекты мироздания и т.д. Я вполне не против, например, продолжения игры и соответственно увеличения максимального уровня развития. Например как было во второй части с выходом Трона Баала.
Главное не повторять всё с поляков.
А ДЛС будет?
Игра шикарно продастся, людям надоели поделки с отвратительной оптимизацией и сюжет ты герой, всех спаси и туда не ходи, а только сюда и т.д
Все получится