Глава Larian Studios раскрыл планы разработчиков Baldur's Gate 3

Глава Larian Studios Свен Винке в рамках интервью порталу Eurogamer раскрыл планы своей организации на грядущую игру Baldur's Gate 3.

Разработчик отметил, что компания рассматривает не только успех тайтла, но и провал. Винке сравнил ситуацию Larian с CD Projekt RED в 2015 году, тогда польская студия готовилась к релизу The Witcher 3. Успех помог CDPR создать Cyberpunk 2077. В случае хороших продаж Baldur's Gate 3 команда Винке также займётся амбициозным проектом.

Я уже знаю, чем мы хотим заняться дальше. У Larian Studios было шесть лет, чтобы обдумать другие идеи. Но нам нужно узнать, готов ли рынок к Baldur's Gate 3. Если готов, то мы продолжим работу над инновациями в жанре, а если нет, то мы двинемся немного в другом направлении. Это то, о чём невозможно узнать заранее.Свен Винке, глава Larian Studios

Напомним, релиз Baldur's Gate 3 состоится 3 августа 2023 года на ПК. До PlayStation 5 игра доберётся 6 сентября. По слухам, разработчики Baldur's Gate 3 сдвинули выход игры с 31 августа, чтобы не конкурировать со Starfield.