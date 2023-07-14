Baldur's Gate 3 06.10.2020
8.8 1 011 оценок

Глава Larian Studios раскрыл планы разработчиков Baldur's Gate 3

Simple Jack
Новости

Глава Larian Studios Свен Винке в рамках интервью порталу Eurogamer раскрыл планы своей организации на грядущую игру Baldur's Gate 3.

Разработчик отметил, что компания рассматривает не только успех тайтла, но и провал. Винке сравнил ситуацию Larian с CD Projekt RED в 2015 году, тогда польская студия готовилась к релизу The Witcher 3. Успех помог CDPR создать Cyberpunk 2077. В случае хороших продаж Baldur's Gate 3 команда Винке также займётся амбициозным проектом.

Я уже знаю, чем мы хотим заняться дальше. У Larian Studios было шесть лет, чтобы обдумать другие идеи. Но нам нужно узнать, готов ли рынок к Baldur's Gate 3. Если готов, то мы продолжим работу над инновациями в жанре, а если нет, то мы двинемся немного в другом направлении. Это то, о чём невозможно узнать заранее.Свен Винке, глава Larian Studios

Напомним, релиз Baldur's Gate 3 состоится 3 августа 2023 года на ПК. До PlayStation 5 игра доберётся 6 сентября. По слухам, разработчики Baldur's Gate 3 сдвинули выход игры с 31 августа, чтобы не конкурировать со Starfield.

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13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Shadoweaver

Игру ждет ошеломляющий успех, зря переживают.

24
Dimples

Ну так БГ3 игра года своего жанра. Единственая студия что делается с душой . )

4
-zotik- Dimples

просто потому что над ней не висят всякие сони, майки и еа

2
clipbrain -zotik-

Только обладатели лицензии — Wizards of the Coast и Hasbro.

1
-zotik- clipbrain

сомневаюсь что они подгоняют разрабов и суют свои бредовые идеи

0
Moridine

Хочется думать, что в планах появится масштабный аддон с повышением уровня до 20

10
Shadoweaver

А еще лучше инструменты для моддинга. Официальные.

2
Janekste

А чего так мало? Лучше сразу уровней 100 прокачки сделать как во всех современных RPG. Мне пофиг на то что по убогим правилам там каким-то потолок уровней 20. Ради всеобщего блага от странных правил можно чутка отойти в сторону.

-7
Shadoweaver Janekste

В пятой двадцатка потолок, дальше сущности отвечающие за аспекты мироздания и т.д. Я вполне не против, например, продолжения игры и соответственно увеличения максимального уровня развития. Например как было во второй части с выходом Трона Баала.

0
nikvik jm

Главное не повторять всё с поляков.

7
TRADS80

А ДЛС будет?

2
6363

Игра шикарно продастся, людям надоели поделки с отвратительной оптимизацией и сюжет ты герой, всех спаси и туда не ходи, а только сюда и т.д

1
Starkiller10

Все получится

1