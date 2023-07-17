Глава Larian Studios впечатлен позитивной реакцией игроков на Baldur's Gate 3 ©

Как известно, несколько избранных блогеров и журналистов уже смогли поиграть в полную версию Baldur’s Gate 3 и среди них был ютубер Fextralife, который поделился своим мнением и рассказал немного подробностей о втором акте. По его скромному мнению, Baldurʼs Gate 3 гораздо больше, чем кажется и она уже стала для него игрой года.

Я не знаю, получит ли игра награду на The Game Awards, ведь Baldurʼs Gate 3 не такая мейнстримная, как The Legend of Zeld или Starfield. Но для меня, пусть год не закончен и я во многое не поиграл, решение уже вынесено.

Свен Винке, глава Larian Stuidos, отреагировал на этот отзыв в своём Твиттере.

Мы не были готовы к таким финальным словам. Давления на нас прибавилось — постараемся не облажаться. Спасибо за это — энергия сочится через студию прямо сейчас.

Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Larian объявила о переносе даты выхода версии для ПК на месяц вперед, с 31 августа на 3 августа, чтобы избежать столкновения с выходящей в начале сентября Starfield от Bethesda. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).

В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры.