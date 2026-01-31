Глава Larian Studios заявил, что критика помогла сформировать успех Baldur's Gate 3

Генеральный директор Larian Studios Свен Винке прокомментировал своё недавнее высказывание о критиках и уточнил позицию: он с большим уважением относится к игровой прессе и считает, что именно конструктивная критика сыграла важную роль в успехе Baldur’s Gate 3.

Ранее Винке вызвал споры в соцсетях, защищая разработчиков и заявив, что любое творчество заслуживает уважения. Позже он признал, что сформулировал мысль неудачно, и пояснил, что его проблема не в критике как таковой, а в её форме. По словам Винке, резкие и оскорбительные комментарии лишь отталкивают разработчиков и разрушают диалог внутри игрового сообщества.

«Я искренне уважаю игровых критиков. Многие из них прямо говорили мне, что наша работа — плохая, но делали это так, что я понимал, почему именно она не работает. Это бесценно», — отметил Винке. Он добавил, что некоторые рецензии и замечания напрямую повлияли на развитие Baldur’s Gate 3 и помогли команде избежать повторения ошибок.

Глава Larian также признался, что сталкивался с угрозами и агрессией ещё с 2009 года, и это стало тяжёлым опытом. По его словам, постоянный поток оскорблений может привести к тому, что разработчики просто перестают читать отзывы, теряя полезную обратную связь от игроков и журналистов.

Винке подчеркнул, что конструктивная критика объединяет людей, которые хотят одного и того же — лучших игр, — тогда как токсичность лишь делает индустрию более закрытой и равнодушной.