Голос Карлах Baldur's Gate 3 пожаловалась на то, что разработчики игр недооценивают актёров

Саманта Беар, подарившая свой голос и запальной характер Карлах в ролевой игре Baldur's Gate 3, подняла важную проблему индустрии. В интервью во время церемонии Golden Joystick Awards 2025 актриса заявила, что, несмотря на огромную любовь аудитории, сами студии-разработчики часто недооценивают вклад актеров озвучивания и захвата движений.

По словам Беар, существует «странный разрыв» в восприятии. Геймеры относятся к исполнителям ролей так же, как зрители к звездам кино и телевидения, — видя в них лицо и душу проекта. Однако девелоперы нередко воспринимают актерский состав лишь как временную наемную силу (аутсорсеров), а не как полноценную часть команды создателей.

Мы вынуждены использовать социальные сети и алгоритмы как оружие, чтобы изменить это, потому что нас все еще часто рассматривают просто как внешний ресурс.

— отметила актриса.

Беар подчеркнула, что в нынешние времена, когда сюжетные игры вроде Clair Obscur: Expedition 33 становятся все более кинематографичными, игнорирование статуса актеров со стороны студий выглядит разочаровывающим.

Интерес сообщества к проекту Larian Studios не угасает даже спустя время после релиза, причем не только благодаря харизматичным персонажам, но и благодаря невероятной изобретательности самих геймеров в поиске уязвимостей. Ранее мы писали о курьезном открытии фанатов: Игроки Baldur's Gate 3 создали в пошаговой игре непобедимую армию детей, которая способна забить любого босса.

Дискуссию о сложности актерской работы в играх поддержал и Роджер Кларк (голос Артура Моргана из RDR 2), напомнив индустрии, что создание одного проработанного героя — это титанический труд целого коллектива.

