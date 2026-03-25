Good Smile Company показала тизер второй фигурки-нендороида по Baldur's Gate 3 - и это явно Шэдоухарт

Компания Good Smile Company официально представила тизер второй фигурки из серии Nendoroid, созданной по мотивам культовой ролевой игры Baldur’s Gate 3. Судя по силуэту, на этот раз в центре внимания оказалась одна из самых популярных спутниц игры - Шэдоухарт.

Соответствующий анонс появился в социальных сетях компании, где создатели пообещали раскрыть подробности "в ближайшее время". На англоязычном сайте Good Smile Company уже открыта заглушка с товаром, что подтверждает скорый полноценный анонс.

Новый нендороид пополнит коллекцию следом за фигуркой Астариона, релиз которой в Японии состоялся в феврале 2026 года. Ожидается, что в остальных регионах мира она появится в период с апреля по июнь 2026 года.

Первый тизер Шэдоухарт, как это часто бывает с анонсами GSC, крайне лаконичен. На опубликованном изображении представлен лишь силуэт персонажа по пояс, демонстрирующий знакомую прическу и характерный аксессуар. На данный момент неизвестно, войдут ли в комплект поставки такие предметы, как "Копье Вечера Шар", или же фигурка получит эффекты, связанные с классами жрицы или обмана.

Хотя это будет первый нендороид, посвященный Шэдоухарт, фигурки персонажа в других форматах уже выпускались ранее. Компания Funko включила ее в свою линейку Pop, а WizKids представила миниатюру для Dungeons & Dragons, которая доступна в наборе с Лаэзель.

Пока не сообщается, планирует ли Good Smile Company выпускать нендороиды других ключевых персонажей Baldur’s Gate 3.