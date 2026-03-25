Baldur's Gate 3 06.10.2020
Good Smile Company показала тизер второй фигурки-нендороида по Baldur's Gate 3 - и это явно Шэдоухарт

2BLaraSex 2BLaraSex

Компания Good Smile Company официально представила тизер второй фигурки из серии Nendoroid, созданной по мотивам культовой ролевой игры Baldur’s Gate 3. Судя по силуэту, на этот раз в центре внимания оказалась одна из самых популярных спутниц игры - Шэдоухарт.

Соответствующий анонс появился в социальных сетях компании, где создатели пообещали раскрыть подробности "в ближайшее время". На англоязычном сайте Good Smile Company уже открыта заглушка с товаром, что подтверждает скорый полноценный анонс.

Новый нендороид пополнит коллекцию следом за фигуркой Астариона, релиз которой в Японии состоялся в феврале 2026 года. Ожидается, что в остальных регионах мира она появится в период с апреля по июнь 2026 года.

Первый тизер Шэдоухарт, как это часто бывает с анонсами GSC, крайне лаконичен. На опубликованном изображении представлен лишь силуэт персонажа по пояс, демонстрирующий знакомую прическу и характерный аксессуар. На данный момент неизвестно, войдут ли в комплект поставки такие предметы, как "Копье Вечера Шар", или же фигурка получит эффекты, связанные с классами жрицы или обмана.

Хотя это будет первый нендороид, посвященный Шэдоухарт, фигурки персонажа в других форматах уже выпускались ранее. Компания Funko включила ее в свою линейку Pop, а WizKids представила миниатюру для Dungeons & Dragons, которая доступна в наборе с Лаэзель.

Пока не сообщается, планирует ли Good Smile Company выпускать нендороиды других ключевых персонажей Baldur’s Gate 3.

