GRY-Online сравнили продолжительность Baldur's Gate 3 с другими ролевыми играми ©

Larian Studios недавно сообщила, что на прохождение Baldur's Gate 3 уйдет порядка 75-100 часов, а на открытие всех секретов уйдет еще больше времени. Так ли это много по сравнению с другими классическими ролевыми играми? Об этом решил узнать редактор польского игрового сайта GRY-Online Якуб Блажевич, сравнив время, которое требуется для завершения игры - как в среднем, так и с изучением всех секретов. Для этого он воспользовался статистикой, собранной на сайте HowLongToBeat.



Конечно, не стоит забывать, что в случае с BG 3 есть только оценки разработчиков. Да, разработчики обычно имеют хорошее представление о продолжительности своих игр, но случается, что они недооценивают игроков.



Techland, например, была права в том, что на прохождение Dying Light 2 Stay Human уйдет около 20 часов (средний показатель по данным сайта HowLongToBeat - 24 часа).

Однако для изучения всего контента игры разработчики промахнулись с 80 часами, независимо от интерпретации. Средний показатель HLTB для полного завершения DL 2 составляет 100 часов, а при выполнении всех побочных миссий с главным сюжетом требуется около 49 часов.

Кроме того, следует отметить, что статистика HowLongtoBeat основана на добровольных данных игроков. В связи с этим не стоит воспринимать данную статистику как истину в последней инстанции. Имея это ввиду, вот как предполагаемая продолжительность Baldur's Gate 3 сопоставляется с серией и рядом классических ролевых игр:

вторая колонка - Среднее время, необходимое для завершения игры (Any%), третья колонка - Среднее время, необходимое для полного завершения игры (Completionist).

Еще до выхода BG 3 в раннем доступе, Larian Studios оценивала основную сюжетную линию примерно в 40 часов, а на всю игру - около 100 часов. Т.е. по тем оценкам, продолжительность игры не сильно выделялась бы на фоне предыдущих частей серии и других классических ролевых игр в целом. Однако теперь это не так.

Как мы видим, ни одна из игр в списке не требует более 60 часов, до того, как игрок увидит титры, включая дилогию Baldur's Gate.

Довольно многие игры можно пройти менее чем за 100 часов. Исключение составляют полные версии двух игр, имеющих по три DLC: продолжение Pillars of Eternity и вторая часть Pathfinder. Третье - расширенный ремастер Baldur's Gate 2, также включающий контент расширения, плюс четыре новых персонажа с собственными сюжетными линиями.

Наверняка найдутся геймеры, которые, увидев такую огромную разницу, решат, что разработчики просто преувеличили, искусственно "забив" игру дополнительным контентом. Возможно, так оно и есть, но - даже если оставить в стороне вышеупомянутый вопрос о сравнении оценок с реальной статистикой - продолжительность Baldur's Gate 3 должна быть в первую очередь результатом предоставления игрокам возможности принимать реальные значимые решения, а не просто иллюзию выбора.

Еще год назад Свен Винке - глава Larian Studios - упоминал, что BG 3 - это проект мечты для команды: Ролевая игра, которая даст игрокам (почти) столько же свободы, сколько бумажные Dungeons & Dragons и другие "настольные" ролевые игры. Это было непростой задачей, и в итоге Larian пришлось значительно увеличить масштаб проекта и, соответственно, размер команды, работающей над ним.