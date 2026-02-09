Hasbro и Youtooz анонсировали необычную коллекцию Baldur's Gate 3: фигурки в нижнем белье ко Дню Святого Валентина

Компания Hasbro вновь объединилась с производителем коллекционных фигурок Youtooz, чтобы выпустить новую мерч-коллекцию по мотивам ролевой игры Baldur's Gate 3. Тематика релиза приурочена ко Дню Святого Валентина и фокусируется на "романтических вариантах" спутников главного героя.

В линейку вошли виниловые фигурки четырех из шести ключевых спутников: Карлах, Шэдоухарт, Гейл и Астарион. При этом Уилл и Лаэзель почему-то оказались за бортом, что многие фанаты сочли несправедливым упущением. Некоторые также критикуют отсутствие в коллекции Минтары и Халсина, которые также являются романтическими интересами.

Продажи фигурок стартуют уже завтра по цене 30 долларов за штуку. Высота каждой фигурки около 10 см. Помимо них, в коллекцию ко Дню святого Валентина войдут и другие товары Youtooz, включая мини-фигурки Гоуста и Соупа из серии Call of Duty, что вызвало удивление и иронию у публики.