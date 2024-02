Hasbro заявила, что Baldur's Gate 3 - "лишь первая из нескольких новых игр" по лицензии D&D

После 90 миллионов долларов, полученных от Baldur's Gate 3, Hasbro утверждает, что игры будут "огромными" для D&D, а хитовая ролевая игра Larian - "лишь первая из нескольких новых видеоигр", которые появятся в будущем

Baldur's Gate 3 - яркое пятно в не самом лучшем финансовом отчете владельца Wizards of the Coast компании Hasbro, которая утверждает, что "мега-хитовая" ролевая игра Larian, принесшая около 90 миллионов долларов дохода за последний год, является хорошим знаком для новых видеоигр по лицензии D&D.

Как отметили PC Gamer, руководители Hasbro обсудили Baldur's Gate 3 и лицензию D&D в ходе отчета. Общий доход снизился на 15 % из-за падения на 19 % в сфере потребительских товаров и на 31 % в сфере развлечений, но Wizards of the Coast и цифровые игры выросли на 10 % благодаря "доходам от Baldur's Gate 3 от Larian Studios и Monopoly Go! от Scopely".

Генеральный директор Крис Кокс заявил, что "видеоигры, несомненно, станут огромным подспорьем для бизнеса D&D", и "Baldur's Gate 3 - это только начало нескольких новых видеоигр, которые выйдут в ближайшие пять-десять лет и, я думаю, продолжат развивать эту франшизу".

Этот прогноз несколько сдерживается тем фактом, что за последний год Hasbro и Wizards of the Coast, по сообщениям, отменили несколько игровых проектов. По меньшей мере пять из них были отложены до января 2023 года. Совсем недавно студия Hidden Path, ранее работавшая над "эпическим проектом по D&D совместно с Wizards", приостановила разработку и уволила 44 человека. В сообщении на LinkedIn генеральный директор Джефф Побст подтвердил, что команда работает над "захватывающим проектом".

У Hasbro и Wizards были некоторые проблемы с видеоиграми, но, похоже, они привержены этому направлению, чему способствует стремительный успех Baldur's Gate 3, доказавший, что механика D&D может понравиться и не настольным геймерам. Кокс предсказывает "длинный хвост до 2024 года и далее для этого мегахита", поскольку Larian продолжает поддерживать игру новыми обновлениями.