Hasbro заявила, что Baldur's Gate 3 - "лишь первая из нескольких новых игр" по лицензии D&D

После 90 миллионов долларов, полученных от Baldur's Gate 3, Hasbro утверждает, что игры будут "огромными" для D&D, а хитовая ролевая игра Larian - "лишь первая из нескольких новых видеоигр", которые появятся в будущем
Baldur's Gate 3 - яркое пятно в не самом лучшем финансовом отчете владельца Wizards of the Coast компании Hasbro, которая утверждает, что "мега-хитовая" ролевая игра Larian, принесшая около 90 миллионов долларов дохода за последний год, является хорошим знаком для новых видеоигр по лицензии D&D.
Как отметили PC Gamer, руководители Hasbro обсудили Baldur's Gate 3 и лицензию D&D в ходе отчета. Общий доход снизился на 15 % из-за падения на 19 % в сфере потребительских товаров и на 31 % в сфере развлечений, но Wizards of the Coast и цифровые игры выросли на 10 % благодаря "доходам от Baldur's Gate 3 от Larian Studios и Monopoly Go! от Scopely".
Генеральный директор Крис Кокс заявил, что "видеоигры, несомненно, станут огромным подспорьем для бизнеса D&D", и "Baldur's Gate 3 - это только начало нескольких новых видеоигр, которые выйдут в ближайшие пять-десять лет и, я думаю, продолжат развивать эту франшизу".
Этот прогноз несколько сдерживается тем фактом, что за последний год Hasbro и Wizards of the Coast, по сообщениям, отменили несколько игровых проектов. По меньшей мере пять из них были отложены до января 2023 года. Совсем недавно студия Hidden Path, ранее работавшая над "эпическим проектом по D&D совместно с Wizards", приостановила разработку и уволила 44 человека. В сообщении на LinkedIn генеральный директор Джефф Побст подтвердил, что команда работает над "захватывающим проектом".
У Hasbro и Wizards были некоторые проблемы с видеоиграми, но, похоже, они привержены этому направлению, чему способствует стремительный успех Baldur's Gate 3, доказавший, что механика D&D может понравиться и не настольным геймерам. Кокс предсказывает "длинный хвост до 2024 года и далее для этого мегахита", поскольку Larian продолжает поддерживать игру новыми обновлениями.
бла-бла-бла
Визарды за прошлый год отменили 5 проектов по ДнД и в этом еще 1.
Larian возьмется за D&D и можно ждать много классных игр, у них огромый опыт есть, а после обретения популярности и известности к ним будет огромый ажиотаж.
Согласен. Плюс сама вселенная D&D огромная. И ранее по этой вселенной выходили игры. Например Невервинтер и мне бы хотелось увидеть третью часть этой серии от Лариан.
Ну лететь впереди паровоза лучше не стоит. То, что Ларианы сделали классную игру это не значит, что они в определенный момент не могут отступиться и выпустить игры по качеству хуже своих предыдущих.
Все таки практика и примеры показывают, что известность, слава и деньги могут не только положительно играть, но и отрицательную роль с любым человеком. Поэтому все таки надо критически относится к продуктам любых студий, даже если за их плечами огромный опыт и множество хороших проектов.
Одно печалит. Если делают игры по ДНД то это ВСЕГДА в границах северных земель Фаэруна. Никаких тебе югов, никаких игр за другие культуры тамошние и расы, опять и везде юдишки про юдишек. Вот бы например сделали бы игру по Дарк Сан, было бы дико атмосферно. Или вот что помешало бы сделать ролевой хоррор на основе того же Равенлофта? Или героическое противостояние ордам демонов и орков Юза, потомка Граззта? Или наоборот, игра за какого-нибудь злодея из мира ДНД, который творит ужасы ради своих целей? Да даже в духе Данжеонсов кое каких. Полно можно типажей игр и жанровых направленностей адаптировать под днд миры и днд в целом.
Но что мы обычно получаем? кучу хрени и лишь изредка годноту вроде Балдурсов и Невервинтеров, и то водящих героев строго по чисто около средневековой фентезе. Хотя крайне интересных мест и глубокого лора даже в том же Фаэруне громадное количество накопилось. Отыгрывай не хочу. Можно построить и комедии и драмы и трагедии и много чего еще и интриги вокруг интиг и целые стратеги в духе битвы царств. Да блин буквально бери-не-хочу. Но нет. Этого всего нету. А фанатов у этих миров предостаточно.
Пошло доение...
Ну в принципе логичным был бы Icewind Dale 3 от Larian после успеха BG3, но если игра и будет, то года через 3-4. Вряд ли другие студии выпустят по D&D что-то сопоставимое по масштабам, всё же на ПК игры с вселенной и системой D&D остаются нишевым продуктом, за исключением BG3.
Так сделайте ремейк D&D Онлайн,там графика честно говоря как в каком-нибудь LOTRO,давно пора вдохнуть новый графический и программный код в этот шедевр.Вон та же MMO по Star Wars до сих пор жива,процветает,даже в нашем регионе,с фанатским русиком,и получает сюжетные Допы до сих пор,при не самой лучшей графике,но как минимум на порядок лучше чем в MMO нулевых.
Ого, нас ждет еще несколько "игр года". Может хоть в след раз выпустят сразу целую игру, чтобы не доделывать еще потом 4 года.
В следующий раз будут доделывать 8 лет....