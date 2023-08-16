Игрок Baldur's Gate 3 делится советом, как действительно сделать темные волосы в редакторе персонажа ©

Один умный игрок Baldur's Gate 3 обнаружил интересный трюк, с помощью которого можно получить более темный оттенок черного цвета для волос своего персонажа в меню создания персонажа. Не секрет, что многие геймеры зациклены на внешнем виде своих игровых персонажей, стремясь персонализировать каждый аспект их внешности - от прически до одежды. Это вполне понятно, ведь в конечном итоге каждый индивидуальный выбор может привести к более высокому уровню погружения в игру. Редактор персонажей, включающий в себя 11 различных игровых рас, множество подрас и множество других эстетических решений, обладает невероятно широкими возможностями для компьютерной ролевой игры по настолкам. Тем не менее, он, конечно, не идеален.

Некоторые игроки Baldur's Gate 3 считают, что настройка цвета волос "Черный нейтральный", установленная в меню создания персонажа, просто не такая темная, как должна быть, и больше похожа на более блестящий и темный оттенок седины. Пользователь Reddit Haos12 решил поделиться полезным решением вышеупомянутой проблемы. Просто выбрав опцию "Поседение" в разделе "Цвет волос", затем выбрав самый темный оттенок черного и передвинув ползунок "Интенсивность поседения" до 100, персонаж сможет получить нормальные темные волосы.

В качестве дополнительного совета для тех, кто хочет сделать своего героя Baldur's Gate 3 как можно более уникальным, Haos12 также упомянул, что можно добавить несколько стильных бликов в прическу, изменив исходный цвет волос персонажа после выполнения предыдущего шага.