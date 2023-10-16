Игрок Baldur's Gate 3 сохранил всю найденную взрывчатку, чтобы взорвать финального босса

Как недавно обнаружил один из игроков, даже самые трудные сражения в Baldur's Gate 3 можно пройти с ветерком, имея достаточно взрывчатки.
На сабреддите Baldur's Gate 3 пользователь MissQueeney рассказал о том, как ему удалось одержать быструю и очень смертоносную победу над финальным боссом игры, накопив все взрывчатые предметы, которые попадались ему в игре. Речь идет о сотнях бочек, бомб и любых других взрывоопасных предметов, которые он бросал в злодея одновременно.
Объясняя свой метод, игрок говорит: "Всю игру я клал [взрывчатку] в отдельный сундук... затем я перетащил их все в сумку, которая уже была в моем инвентаре. Я прошел ее в одиночку до последнего босса, что было самым сложным из-за перегруженности". Из-за тяжелого груза он не мог выполнять простые физические действия, такие как прыжки или использование лестниц.
Добравшись до финального босса, он кропотливо расставил всю взрывчатку вокруг противника. "Затем я отлетел в дальний угол и метнул огненный шар. Урон настолько велик, что ничего не видно кроме цифр с уроном.
Если вам нужна прямая победа в финальной битве, то этот способ, безусловно, эффективен, но если вы хотите сохранить в целости и сохранности свой ПК, то вам стоит попробовать другой подход.
Помнится я так в Divinity Original Sin толпу орков взрывал,только там бочек было с десяток,так у меня во время взрыва комп и то завис на пару секунд.
Класс!!! 👍 Креативно парень подошел к делу.
Вот что значит свобода в игре )))