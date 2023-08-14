Игрок Baldur's Gate 3 создал друида, похожего на Килет из "Легенда о Vox Machina"

Один из игроков Baldur's Gate 3 воспользовался возможностями игры по созданию персонажей, чтобы создать свою собственную версию Килет из "Легенда о Vox Machina". В Baldur's Gate 3 было создано множество забавных персонажей, но этот объединяет два разных мира "Подземельев и драконов".
Critical Role, популярное шоу по D&D с прямыми трансляциями, оживило Килет во время первой кампании, а затем в анимационной адаптации "Легенды о Vox Machina" на Amazon Prime. Пользователь реддит SqueezeBox выбрал для игры друида, тот же класс, что и у Килет, и, насколько это возможно, точно воссоздал персонажа. От рыжих волос до пронзительных зеленых глаз и веснушек - SqueezeBox проделал огромную работу, создав более реалистичное подобие героини-полуэльфа из Vox Machina. Baldur's Gate 3 позволила многим фанатам воссоздать персонажей из других медиа, и это дополнение к списку, которое чувствует себя в игре как дома благодаря связи с Dungeons and Dragons.
Чем похож? Палитрой? Кожу можно было и посветлее сделать.
Пошел качественный контент, наконец-то самые важные и нужные новости на пегаче.
Я за Baldur Gate 3 похоронила огромное количество матерей хейтеров, но за такие бессмысленные новости уже стыдно, как фанатке
Прекратите. Не позорьтесь.
какой же жалкий контент у тебя постится.
Еее даешь 927 "новостей" как сделали Кратоса, Элой, Лару Крофт, Пейгана, Альтаира и всех персонажей геншин импак, очень интересно...
Если бы там ещё был редактор, позволяющий всех их сделать)