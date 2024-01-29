Игрок Baldur's Gate 3 умудрился умереть при первом броске кубиков в самом начале игры

Одному из игроков Baldur's Gate 3 повезло хуже некуда: он погиб, даже не успев покинуть стартовую локацию. Мертв по прибытию.
Игрок стал несчастной жертвой невероятного невезения и поделился своим случаем на Reddit. Оказалось, что во всем виновата Дикая магия — подкласс чародея в Baldur's Gate 3, который иногда может вызывать случайные, совершенно непредвиденные последствия произнесения самых простых заклинаний.
В данном случае игрок применил заклинание "Магическая броня". Все было бы хорошо, пока Дикая магия не вмешалась и не решила внезапно сгенерировать агрессивного Мефита из воздуха. Несколько ходов - и игрок Baldur's Gate 3, оказавшийся в одиночестве в стартовой комнате, был мертв.
Самое удивительное, что даже при включенной пассивке "Дикая магия" подобное почти никогда не случается. Другой пользователь Reddit в другом месте рассказал, что решил переделать своего персонажа Baldur's Gate 3 после более чем 40 часов игры, настолько редко Дикая магия проявлялась в игре.
Подобные странные вещи продолжают происходить в Baldur's Gate 3 даже спустя несколько месяцев после запуска, и кто знает, как долго мы еще будем открывать для себя подобные случаи в ролевой игре Larian.
Всё равно, как бы мне не доказывали обратного, но эта игра была бы на голову выше, если бы не система кубиков, который по сути ломает весь смысл РПГ.
Ведь тебе не надо создавать вора, чтобы взламывать замки, достаточно просто бросить кубик, даже если у твоего персонажа почти нет ловкости.
Тебе не надо создавать мудрого мага, чтобы открыть печать на магическом гримуаре, так как можно просто кинуть кубик, даже если твой персонаж обделён интилектом или мудростью
Тебе не надо создавать война с большой силой, чтобы сдвинуть гору на твоём пути, ведь для этого нужно просто бросить кубик, даже если ты хилый маг.
Кубик - худшее что есть в этой игре и это жирный минус
от части так оно и есть, но от части это работает так, что создаются уникальные события. Жаль что в игре нельзя прописать миллион if, чтобы оно работало как надо. Но в том же днд у тебя происходят такие ситуации:
Был легендарный вор, который увидел самый изичный сундук, но тк он чисто делал на чиле и в тоже время чихнул из-за чего у него сломалась отмычка и вошла ему под ноготь.
Или же какой-то простофиля не шаря в магии сказал рандомные слова из какой-то сказки, а маг в своё время подготовил сложнейший маг. замок, которое откроет только это тупое слово, ведь ни один нормальный вор до него не догадался бы.
Ну и тд.
Это делает игра намного интереснее и вариативнее. Да и в бг3 есть много вариантов пройти чекпоинт разными путями, даже если ты завалил один из них.
Это жизнь, "всякое" случается даже с лучшими из нас))))) АУФ
Кубик это тупо компромисс между "дать игроку доступ ко всему контенту" и "нормально работающей ролевой системой (со всеми вытекающими по типу нелинейности и реиграбильности)". Проклятием это становится для тех, кто грузит последний сейв на каждом неудачном броске кубика (даже с вероятностью ниже 25%). При том, что негативный результат редко ведет к полному провалу. Это же испытание может пройти твой напарник, часто бывает альтернативный путь решения проблемы, а иногда в результате неудачного броска можно получить более интересный исход.
Я лично, просто не вижу альтернативной возможности показать удачи и неудачи игрока. Провал с высоким шансом действительно выглядит абсурдно (и на оборот удача с низким), но это тот небольшой элемент несбалансированности, который можно стерпеть ради индивидуальности истории.
Есть игры, которые почти полностью полагаются на кубик как Disco Elysium. И там это очень работает на погружение в роль копа-неудачника, который косячит, но не перестает пытаться распутать дело. И убрав эти косяки коп станет просто неумехой, который просто действует исходя из прокачки, но не из сложившейся ситуации.
P.S. Но кубики в BG3 реально иногда проклятые. У меня в боях стабильно залетало всё с шансом ниже 35% и были постоянные промахи с шансом выше 65%. Я даже в какой-то момент решил записывать все попадания при низких% и промахи при высоких%. В итоге рандом реально имел меня в драках, но на то он и рандом.
Это справедливо только при условии, что игрок занимается сейвскамом. Без прокачки нужного навыка часто остаётся только надеяться на критический успех (двадцатка на кубике), а это 5% вероятность. Так что просто бросить кубик - это десяток другой пожать F5/F9. Это сродни игры с читами.
Какая жизнь? То что ты описал вообще не жизнь и никак не вяжется со случайностью.
Ты думаешь, что обычный человек, который вообще ничего не знает о программирование - сможет взломать сайт или систему защиты банка?
Или человек, который никогда не вскрывал сейфы и даже не вкурсе как это делается - сможет открыть его?
А может обычный школьник, который никогда не держал мяч в руках, сможет обыграть профессионального футболиста?
И так далее.
Случайность это когда ты на улицы находишь миллион долларов.
А в этой игре, ты можешь кинуть кубик и ты из тупицы, с одним айкью сразу становишься гением.
Бросишь кубик и ты из человека, который даже килограм поднять не в состоянии - становишься тем, кто может кинуть гору.
Бросишь кубик и ты из человека, который вообще не вкурсе что такое взлом замков, сразу становишься мастером.
И самое бредовое тут то, что ты в данный момент всё это можешь, а через минуту уже не можешь сделать этого, если кубик будет в плохом настроении.
Вся игра зависит от чистого рандома. А реальная жизнь не настолько Бредова, что бы зависть от случайности, как ты это описал.
В реальной жизни многое зависит от тебя и твоих усилий. Да, в жизни всегда бывает дермо, но это дермо не случается от каждого твоего шага.
В этой игре, все твои действия зависят исключительно от кубика. Ты можешь быть мастером взломов замков, но из-за кубика - сотню раз подряд не смочь открыть простой замок, который ты должен открыть закрытыми глазами.
И как ты думаешь, профессиональный вор в реальной жизни - сколько раз он не сможет открыть простой замок, который открывал тысячи раз за жизнь, за 100 попыток подряд?
В худшем случае, он ошибётся один или два раза, да и то вряд ли.
А в этой игре, ты будучи мастером, можешь провалиться 100 раз подряд и не потому что ты плох, а потому, что так зарешал рандом.
На самом деле, в игре от игрока зависит не так уж и много. Эта игра - дальше всех от реальности.
С первого раза, будучи простым войной, без интилекта, открыл гримуар некроманта, или как он там назывался. Та книга, где нужно было проходить три или четыре проверки на интилект. В самом начале игры нашел. На релизе играл, по этому не помню как точно назывался этот гримуар.
Так же открывал многие замки без ловкости и так далее.И это не говоря уже про диалоги, где проходил проверку там, где мне даже близко не хватало характеристик.
И нужно заметить, что так же часто проваливал проверки с теми характеристиками, которые у меня были довольно высокими.
Кубики в игре, конечно, лютые. К ним явно сам Балтазар руки приложил. 3 критически провала подряд - да пожалуйста! Хотя бы 2 критических выигрыша подряд - не, обойдешься!
По идее систему кубиков надо серьезно допиливать, ставить ограничители и бонусы в зависимости от скилов перса. Например, если у тебя вор, то ты не можешь при открытии замка выкинуть меньше 10. Или если перс с максимальной силой, то он не может нанести урон меньше 3 единиц, например (потому что даже если он промахнулся и ударил рядом с противником, от такой силищи всё равно будет хоть какой-то урон).
А то бесит, когда перс с мудростью 20 вдруг превращается в дауна и не может ответить на простой вопрос в диалоге. Это реально тупо
Вот-вот. Я понимаю, что игра жанра D&D. Но кубики - зло. Раздражали подобные моменты в игре
Меня особенно бесили моменты, когда выскакивало сообщение "уклонился" и вслед за ним сообщение с прошедшим по персонажу уроном. Ну типа удачно уклонился, но пuздюлuнy всё равно получил.. видимо чтобы жизнь мёдом не казалась.
разгневал богов рандома проста
Можно склеить ласты в самом начале , если выпадает крит.промах в том месте где нужно освободить Шадуху
Что ещё за кубики там надо бросать? типа кости, сколько выпадет, столько и ходов?
Ясно. Какая-то мудрёная игра.
вся игра строится на результате броска, урон. лечение. открытие сундуков. диалоги. Все что ты делаешь зависит от кости, такая игра
Нет, кубик бросается почти при каждом действии игрока - сражения, диалоги, открытия замков, специальных предметов и так далее.
Кубик даже влияет на то, попадешь ли ты в противника клинком или магией. По сути, кубик там всемогущий бог, рандомный бог, который влияет на всё.
При должной удачи, ты даже можешь открыть сложные замки персонажем, у которого вообще нет для этого характиристик и навыков.
В Газпром так можно устроиться?
Заправщиком только
Ну, если бы в реальной жизни был бы такой кубик, то да.