Игрок Baldur's Gate 3 умудрился умереть при первом броске кубиков в самом начале игры

Одному из игроков Baldur's Gate 3 повезло хуже некуда: он погиб, даже не успев покинуть стартовую локацию. Мертв по прибытию.

Игрок стал несчастной жертвой невероятного невезения и поделился своим случаем на Reddit. Оказалось, что во всем виновата Дикая магия — подкласс чародея в Baldur's Gate 3, который иногда может вызывать случайные, совершенно непредвиденные последствия произнесения самых простых заклинаний.

В данном случае игрок применил заклинание "Магическая броня". Все было бы хорошо, пока Дикая магия не вмешалась и не решила внезапно сгенерировать агрессивного Мефита из воздуха. Несколько ходов - и игрок Baldur's Gate 3, оказавшийся в одиночестве в стартовой комнате, был мертв.

Самое удивительное, что даже при включенной пассивке "Дикая магия" подобное почти никогда не случается. Другой пользователь Reddit в другом месте рассказал, что решил переделать своего персонажа Baldur's Gate 3 после более чем 40 часов игры, настолько редко Дикая магия проявлялась в игре.

Подобные странные вещи продолжают происходить в Baldur's Gate 3 даже спустя несколько месяцев после запуска, и кто знает, как долго мы еще будем открывать для себя подобные случаи в ролевой игре Larian.