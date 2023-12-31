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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 10 192 оценки

Игрок получил запрет от Xbox из-за "голого" контента Baldur's Gate 3

Simple Jack
Новости

Серия проблем, возникших после записи игровых сцен Baldur’s Gate 3 на Xbox, покачнула поклонников. Один из игроков поделился на Reddit скриншотами сообщений, полученных от платформы, запрещающих ему использовать онлайн-сервис Xbox в течение 366 дней.

Пользователь Daddy-Vegas, утверждает, что записал видео из игры, содержащие “голые сцены в лагере”. Несмотря на его утверждение, что ролики не предназначались для общего доступа, Xbox применила “три страйка” и ограничила ему доступ к онлайн-сервису до декабря 2024 года.

В соответствии с “Стандартами сообщества Xbox”, загрузка контента, оскорбляющего других, запрещена. Однако общество Reddit поддержало игрока, считая действия Xbox возмутительными. Пользователи предложили стратегии избежать подобных проблем, советуя сохранять записанные материалы на USB-накопителе, а не загружать их на платформу.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
-zotik-

там явно что то ещё есть, у его не единственного игра на боксе и он не единственный кто записывал ролики по игре.

3
Димка2010

а подписку он, небось, платил вперёд и тоже на год..

дураки.. дураки невер чендж.

как и те, кто на них зарабатывают.

2
Caster1882

То есть ролики не предназначались для общего доступа, а игра с тем самым содержимым предназначалась для общего доступа - это как "смотри, но не трогай"

1
Олег Дудин

Как-то это ну совсем нечестно по отношению к игроку. Надеюсь, сможет обжаловать бан.

1
Комментарий удален
Indigo Night

за сколько первый акт прошел?

-1
Wolfenstein

филька спенсер же говорил что это тв приставка чтоб кинцо смотреть и то не прон а тут игры какието и еще видео пишут

0
Unicorling

Это Дон Мэтрик говорил а не Фил, и это касалось прошлого поколения

1
TRADS80

Вся суть обувной коробки =)

0
Concelhaut

Скорее всего использовал какие-нибудь специальные моды, и выкладывал в сеть. А кому хочется из крупных игровых компаний связываться с регуляторными органами по вопросам хранения и распространения материалов 18+ (а то и вообще с сурово запрещённым контентом).

В истории явно кто-то чего-то не договаривает. )

-1