Игрок получил запрет от Xbox из-за "голого" контента Baldur's Gate 3

Серия проблем, возникших после записи игровых сцен Baldur’s Gate 3 на Xbox, покачнула поклонников. Один из игроков поделился на Reddit скриншотами сообщений, полученных от платформы, запрещающих ему использовать онлайн-сервис Xbox в течение 366 дней.
Пользователь Daddy-Vegas, утверждает, что записал видео из игры, содержащие “голые сцены в лагере”. Несмотря на его утверждение, что ролики не предназначались для общего доступа, Xbox применила “три страйка” и ограничила ему доступ к онлайн-сервису до декабря 2024 года.
В соответствии с “Стандартами сообщества Xbox”, загрузка контента, оскорбляющего других, запрещена. Однако общество Reddit поддержало игрока, считая действия Xbox возмутительными. Пользователи предложили стратегии избежать подобных проблем, советуя сохранять записанные материалы на USB-накопителе, а не загружать их на платформу.
там явно что то ещё есть, у его не единственного игра на боксе и он не единственный кто записывал ролики по игре.
а подписку он, небось, платил вперёд и тоже на год..
дураки.. дураки невер чендж.
как и те, кто на них зарабатывают.
То есть ролики не предназначались для общего доступа, а игра с тем самым содержимым предназначалась для общего доступа - это как "смотри, но не трогай"
Как-то это ну совсем нечестно по отношению к игроку. Надеюсь, сможет обжаловать бан.
за сколько первый акт прошел?
филька спенсер же говорил что это тв приставка чтоб кинцо смотреть и то не прон а тут игры какието и еще видео пишут
Это Дон Мэтрик говорил а не Фил, и это касалось прошлого поколения
Вся суть обувной коробки =)
Скорее всего использовал какие-нибудь специальные моды, и выкладывал в сеть. А кому хочется из крупных игровых компаний связываться с регуляторными органами по вопросам хранения и распространения материалов 18+ (а то и вообще с сурово запрещённым контентом).
В истории явно кто-то чего-то не договаривает. )