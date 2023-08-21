Игрок разогнал урон монаха в Baldur's Gate 3 до 320 единиц за один удар

Для мощного урона потребуется прокачаться до 8 уровня.
Пользователь Reddit под ником OrkoTheMage разогнал урон своего монаха в Baldur’s Gate 3 до 320 единиц за удар. Для этого ему потребовалось достичь 8 уровня, выбрать мультикласс монах\вор, взять черту Tavern Brawler, прокачать вора до 3 уровня и повысить силу до 22.
Также для мощного билда необходимы предметы «Сапоги Раскрепощенного Кушиго» и «Перчатки ловли душ». Сборка позволяет наносить 8 ударов за ход, от 168 до 320 единиц за каждое попадание по противнику.
21 августа сценарист Dragon Age встал на защиту самого непопулярного для романтики персонажа — Лаэзель. По мнению Дэвида Гейдера, во всех частях Dragon Age фанатское сообщество было более снисходительно к мужским персонажам, чем женским. Сценарист отметил, что Baldur’s Gate 3 в этом смысле не исключение.
Baldur's Gate 3 вышла 3 августа на PC. Игра стала одной из самых высокооцененных в истории по версии Metacritic. RPG также похвалили ветераны жанра, назвав ее «шедевром».
А какое отношение урон монаха имеет к мнению сценариста насчёт романа с Лаэзель? Ему тоже прилетело?
2 новости в 1 посте, ты должен быть благодарен за это (нет)
очень большой урон учитывая что что там вские ничтожные 1д6 1д8. что-то типа работка-балды оправляющими всех в полет лещами и щелбанами попутно накладная немоту и ошеломление.
к чему этот кусок текста?
толерастная база :)
Нас рать.
Где такие сапоги и перчатки взять?
Судя по всему это сапоги что добавляют к урону рукопашке модификатор мудрости. Падают с главного гита во время нападения на императора сразу после 2 акта.
Перчатки скорее всего которые падают с Рафаила и дают 1d10 силового урона.
Вообще можно еще сделать из Карлах монаха и добавить с помощью монеты души 2d6 огнем. А астарионом монахом и заверши его квест добавить 1d10 некротическим еще за удар