Пользователь Reddit рассказал историю, посвящённую Baldur's Gate 3 и Тёмному Соблазну — она достаточно кровожадная. Пользователь с ником caufenkamp полностью вжился в роль этого персонажа, который, согласно истории RPG, не имеет воспоминаний о своём прошлом. А также делает «неописуемые жестокости».
По его словам, он решил истребить практически всех персонажей первого акта, а затем решил переносить их в дом, выполняя сортировку по расе. Исключением стали лишь тяжёлые NPC — их взять было попросту невозможно, поэтому пользователь оставил погибших на их месте.
Несмотря на такое большое количество персонажей, производительность проекта на GeForce GTX 1080 оставалась на достаточно высоком уровне. Увидев этот пост, многие участники Reddit удивились тому факту, насколько фанат тайтла прочувствовал роль данного персонажа.
Чтобы избежать неловких ситуаций, caufenkamp отметил, что занимается таким лишь в игре Larian Studios. Даже при таких действиях прохождение второго акта было возможно начать. Будет ли продолжать реддитор заниматься этим в дальнейшем — он не уточнил.
Ранее в Larian Studios заявили, что в скором времени для игры выйдет первый крупный патч, в который войдёт больше тысячи исправлений. Апдейт на данный момент не имеет точной даты релиза.
Игрок убил почти всех персонажей первого акта Baldur's Gate 3
Пользователь Reddit рассказал историю, посвящённую Baldur's Gate 3 и Тёмному Соблазну — она достаточно кровожадная. Пользователь с ником caufenkamp полностью вжился в роль этого персонажа, который, согласно истории RPG, не имеет воспоминаний о своём прошлом. А также делает «неописуемые жестокости».
И это мне нужно знать? Stop спамить про Baldur's Gate 3, это не новости уже запарили!
Так игра сейчас в топах по онлайну, много кто сидит рубится.
кушай то что блохеры на пегу выделяют и не жалуйся
А я покакал, важная информация? мне стоит об этом пост написать ?
- А в кино курить нельзя...
- А убивать можно?
- Убивать можно.
Всем озабоченным повесткой геев или феминизма.
Вот вам повестка на убийство. Наслаждайтесь.