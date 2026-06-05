Игрок в Baldur's Gate 3 столкнулся с багом эротично стонущей Шэдоухарт при ходьбе и никак не может его исправить

В сообществе Baldur’s Gate 3 разгорелась очередная вирусная история, достойная лучших мемов. Пользователь Reddit под ником akereth опубликовал пост с заголовком "Как заставить Шэдоухарт перестать стонать?", который быстро стал популярным.

По словам игрока, проблема началась после того, как он активировал способность Иллитидов "Инстинкт выживания" у Шэдоухарт. Девушка взяла предложение Омелума (вместо Уилла), игрок кликнул на силу, но не использовала ее до конца. С тех пор при каждом шаге Шэдоухарт начала издавать глубокие, затяжные и весьма характерные стоны.

Фанаты отреагировали на видео предсказуемо: кто-то потребовал "точную пошаговую инструкцию, как повторить баг", другие шутили про "слишком сочный стейк", а третьи прямо заявили, что не видят в этом никакой проблемы.

Этот баг - не первый "голосовой" глюк в BG3. Ранее игроки сталкивались с зацикленными репликами, звуками заклинаний и даже романтическими сценами, которые срабатывали не вовремя. Larian Studios известны тем, что многие подобные "фичи" оставляют надолго или превращают в пасхалки, но в данном случае большинство надеется, что стонущую Шэдоухарт все-таки починят - хотя бы для тех, кто пытается пройти игру серьезно.