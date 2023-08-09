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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.1 2 552 оценки

Игроки Baldur's Gate 3 обнаружили пасхалку, отсылающую к драматичному моменту в Final Fantasy XIV

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4efy
Новости

Похоже, кто-то из разработчиков Baldur’s Gate 3 является фанатом небезызвестной MMORPG Final Fantasy XIV, ведь в игре была обнаружена пасхалка, которая отсылает к драматичному событию. Отсылка оказалась своеобразным вниманием авторов к одному из самых трогательных моментов в истории другой популярной игры.

В одном из диалогов есть фраза "A Smile Better Suits…", приводящая в память игроков момент с персонажем Хаурчефантом из дополнения Heavensward, который пожертвовал собой, спасая главного героя. Намек стал своего рода данью уважения к эмоциональному событию и позволил многим вспомнить ушедшего товарища.

Такие пасхалки добавляют глубину игровому миру и позволяют создателям подчеркнуть важность определенных моментов. Это некий трибьют культуре и влиянию других игр внутри игровой вселенной, которая становится более насыщенной и интересной для поклонников RPG.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Alex40001

как бы если разобрать каждое слово из любой игры то да пасхалок из алфавита много нашли

1
Whiskey_40Vol

Бред бредовый, каждую фразу можно найти в любой другой игре или фильме.

1
evil_capcha

Т.е ее поняли бы 2.5 человека

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