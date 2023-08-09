Игроки Baldur's Gate 3 обнаружили пасхалку, отсылающую к драматичному моменту в Final Fantasy XIV

Похоже, кто-то из разработчиков Baldur’s Gate 3 является фанатом небезызвестной MMORPG Final Fantasy XIV, ведь в игре была обнаружена пасхалка, которая отсылает к драматичному событию. Отсылка оказалась своеобразным вниманием авторов к одному из самых трогательных моментов в истории другой популярной игры.
В одном из диалогов есть фраза "A Smile Better Suits…", приводящая в память игроков момент с персонажем Хаурчефантом из дополнения Heavensward, который пожертвовал собой, спасая главного героя. Намек стал своего рода данью уважения к эмоциональному событию и позволил многим вспомнить ушедшего товарища.
Такие пасхалки добавляют глубину игровому миру и позволяют создателям подчеркнуть важность определенных моментов. Это некий трибьют культуре и влиянию других игр внутри игровой вселенной, которая становится более насыщенной и интересной для поклонников RPG.
как бы если разобрать каждое слово из любой игры то да пасхалок из алфавита много нашли
Бред бредовый, каждую фразу можно найти в любой другой игре или фильме.
Т.е ее поняли бы 2.5 человека