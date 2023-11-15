Игроки Baldur's Gate 3 обнаружили способ прохождения персонального квеста Уилла без смерти Карлах

В пошаговой ролевой игре Baldur's Gate 3 от Larian Studios есть множество личных заданий от персонажей, которые могут привести вас к не совсем желаемому исходу. Одним из таких будет миссия Уилла, где от игроков потребуется убить Карлах, одну из самых популярных спутниц во всей игре. Разработчики не предусмотрели другого выхода из такого поручения, поэтому игроки изобрели его самостоятельно.

Геймерам удалось найти способ пройти выполнить задание Уилла, спасти жизнь Карлах и получить в награду легендарное снаряжение. Все остаются счастливы при таком исходе, за исключением некоторых странных моментов в поведении героев по ходу сюжета.

Чтобы успешно выполнить поручения от Уилла, игрокам нужно присоединить его к своему отряду в самом начале игры. Как только он выдает вам задание убить Карлах от имени его злобного покровителя Мизоры, нужно будет оставить Уилла в лагере и отправиться к героине. К сожалению, её все же придется убить, но сделать это нужно исключительно ради формальности. Нужно убить Карлаха, атакуя с большого расстояния или используя скрытность. Главное, чтобы при её смерти не запустился диалог, а сама героиня оставалась доступной для воскрешения через свиток. Однако воскрешать её пока не стоит. Вместо этого нужно вернуться к Уиллу и сообщить ему о смерти Карлаха. После этого можно будет в любой момент вернуться к месту убийства и вернуть девушку к жизни, но нужно делать это с большого расстояния, чтобы не вызвать диалог.

Во время следующего длительного отдыха с Уиллом в команде появится дьяволица Мизора, которая наградит его за убийство Карлах, вручив Инфернальную мантию, а не проклятие в виде пары рогов, как это произойдет, если пощадить Карлах. Затем можно вернуться к ней и завербовать в отряд. В таком случае персональный квест Уилла будет считаться выполненным, хотя Карлах остается живой. Хотя остальная часть игры должна проходить как положено, возможны некоторые ошибки. В частности, во время вечеринки с тифлингами после спасения рощи Уилл ведет себя так, будто совершил что-то ужасное. Тем не менее, несмотря на это у вас остается хорошая экипировка и персонаж без проклятия.