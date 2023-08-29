Игроки Baldur's Gate 3 просят Larian Studios внести изменения в Минтару ©

Некоторые игроки Baldur's Gate 3 просят Larian Studios внести изменения в Минтару, утверждая, что паладин дроу является самым малоиспользуемым спутником в игре без веских на то причин. Минтара была популярным романтическим вариантом в Baldur's Gate 3 еще во времена раннего доступа к игре, но ее привлечение всегда было очень дорогостоящей задачей.

Самый быстрый способ добавить Минтару в группу - помочь гоблинам уничтожить Изумрудную рощу в первом акте. Такой вариант считается комично злым, поэтому многие игроки в итоге лишаются единственной в игре спутницы дроу. При полном игнорировании квеста ее можно завербовать во втором акте, но при этом она получает меньше XP и почти те же недостатки, что и при налете на лагерь беженцев, в первую очередь то, что игроку придется пропустить множество квестов, лута и торговцев. Разграбление рощи также связано с потерей трех других компаньонов, а игнорирование квестовой линии приведет к потере Халсина.

Недовольная таким положением дел, часть фэндома стала требовать "справедливости для Минтары". Недавнее сообщение на реддит с просьбой внести изменения в персонажа менее чем за сутки набрало 6к "лайков", а также вызвало множество дополнительных просьб к Larian сделать паладина дроу более легким для вербовки. Некоторые игроки считают, что привязывать Минтару к злой игре не имеет смысла, поскольку она сама не является откровенно аморальным персонажем, другие же утверждают, что наказание за отказ от убийства ее и остальных обитателей лагеря гоблинов в Baldur's Gate 3 просто слишком велико, чтобы его вынести.

В первом патче был внесен ряд исправлений в триггеры диалогов и сцен Минтары, но без изменения основной механики ее вербовки. Возможность того, что Лариан действительно сделает ее доступной для найма и при этом спасет Изумрудную рощу, представляется несколько сомнительной. Хотя такой шаг, безусловно, можно было бы сделать с учетом особенностей истории, поскольку ее моральная приверженность действительно имеет свои нюансы, награда за то, что она зла, уже довольно невелика.



К тому же, играя в роли откровенно аморального искателя приключений, игроки вынуждены пропускать десятки часов контента. Разрешение незлым персонажам нанимать Минтару, таким образом, еще больше усугубит дисбаланс между добрым и злым прохождениями, что вряд ли заставит Larian пойти на такой шаг в будущем.



