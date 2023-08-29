Некоторые игроки Baldur's Gate 3 просят Larian Studios внести изменения в Минтару, утверждая, что паладин дроу является самым малоиспользуемым спутником в игре без веских на то причин. Минтара была популярным романтическим вариантом в Baldur's Gate 3 еще во времена раннего доступа к игре, но ее привлечение всегда было очень дорогостоящей задачей.
Самый быстрый способ добавить Минтару в группу - помочь гоблинам уничтожить Изумрудную рощу в первом акте. Такой вариант считается комично злым, поэтому многие игроки в итоге лишаются единственной в игре спутницы дроу. При полном игнорировании квеста ее можно завербовать во втором акте, но при этом она получает меньше XP и почти те же недостатки, что и при налете на лагерь беженцев, в первую очередь то, что игроку придется пропустить множество квестов, лута и торговцев. Разграбление рощи также связано с потерей трех других компаньонов, а игнорирование квестовой линии приведет к потере Халсина.
Недовольная таким положением дел, часть фэндома стала требовать "справедливости для Минтары". Недавнее сообщение на реддит с просьбой внести изменения в персонажа менее чем за сутки набрало 6к "лайков", а также вызвало множество дополнительных просьб к Larian сделать паладина дроу более легким для вербовки. Некоторые игроки считают, что привязывать Минтару к злой игре не имеет смысла, поскольку она сама не является откровенно аморальным персонажем, другие же утверждают, что наказание за отказ от убийства ее и остальных обитателей лагеря гоблинов в Baldur's Gate 3 просто слишком велико, чтобы его вынести.
В первом патче был внесен ряд исправлений в триггеры диалогов и сцен Минтары, но без изменения основной механики ее вербовки. Возможность того, что Лариан действительно сделает ее доступной для найма и при этом спасет Изумрудную рощу, представляется несколько сомнительной. Хотя такой шаг, безусловно, можно было бы сделать с учетом особенностей истории, поскольку ее моральная приверженность действительно имеет свои нюансы, награда за то, что она зла, уже довольно невелика.
К тому же, играя в роли откровенно аморального искателя приключений, игроки вынуждены пропускать десятки часов контента. Разрешение незлым персонажам нанимать Минтару, таким образом, еще больше усугубит дисбаланс между добрым и злым прохождениями, что вряд ли заставит Larian пойти на такой шаг в будущем.
Суть рпг в выборе пути и последствием, что онип несут. Добрые получают Халсина, злые Минтару. А народ просит все и за одно прохождение
Ну давайте тогда притянет судя RPG составляющую: Это же RPG так? При том довольно вариативное, так почему я не могу завербовать всех разом, но допустим в одном случае Минтара выступает у меня пленнецей в лагере которую я под свою отвественность забрал на перевоспитание(При условии что я завершил рощу и её именно оглушил в бою, а не убил), а вот получится у меня это или нет и не укакошит допустим её при этом сам Хельсин или же тупо не уйдёт зависит уже исключительно от моих действий, с друидом можно сделать аналогичный вариант если мы проходим за ЗЛО, только он там уже будет допустим выступать не пленником, а личным рабом которого мы будем так сказать воспитывать и учить подчинятся хозяину(Но это не значит что Злой персонаж обязательно амаоральный **дак)
Если все можно сделать за один раз, значит игра линейная. И нет смысла ее перепроходить. Надо еще, чтобы можно было разом со всеми замутить.
В игре столько контента, что вы за одно прохождение не увидите всего. Так чего ныть?
Я эту Ментяру, как и Каркарх, при первой встрече убил, и ни разу не пожалел. А ещё вечно пьющий и дрочащий на себя в лагере Уилл в кучку пепла превратился. Воообще не жалко.
Зато я стал богом рыболюдей и в мир юрского периода попал)
Одно дело убить самолично по своему решениею, другое же дело когда тебе сценаристы ставят костыль при том не особо твёрдый и говорят ну выбирай либо стул А либо стул Б, а ты смотришь и разница только в цвете, а вот цена ой какая разная)
Звучит по мне так же, как и с дизонордом "я хочу закидать улицы города трупами и залить кровью, но чтобы не было крыс, росли цветочки, летали бабочки, а юная принцесса, наблюдая за этим, не стала жестокой дрянью".
Я вот её нокаутировал, остальных убил - не нашёл её в лунных башнях, да и пофиксили они то, что нельзя больше и Минтару и Халсина нанять одновременно, печалька.
я тоже ее с этой целью оглушал, потом прочитал, что это нужно только для ачивки пацифистической
Да, контента за злого персонажа очень много теряется. Прохожу за темное желание и вырезал рощу в 1 акте и арфистов во 2 м, и уже вижу что больше 10 часов контента как минимум потеряно)
Надеюсь они не пойдут на поводу у игроков в этом вопросе. Это покажет, что у них есть яйца.
Так главная проблема не в выборе "резать/не резать" и цене за нее, а в том, что даже вырезав рощу, ты получаешь обрубок спутника без контента.
Я согласен, что нормально играя за добро получать одни плюхи, а за зло другие, но этих "других" пока нет, а вот добряковые отсекаются.