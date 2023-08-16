Игроки Baldur's Gate 3 составляют свои списки желаний к первому крупному патчу и третий акт находится в центре внимания ©

Дата выхода следующего патча для Baldur's Gate 3 еще не определена, но фанаты уже подготовили списки желаний.

15 августа генеральный директор Larian Studios Свен Винке (Swen Vincke) написал в своем твиттере:

Мы все очень воодушевлены вашими отзывами. Это очень радует. Сейчас мы сосредоточены на устранении всех проблем, о которых вы сообщаете, но мы прислушиваемся к предложениям". Разработчик Baldur's Gate 3 продолжает: "Текущая дорожная карта: а) Hotfix 4, б) Patch 1 (+1000 исправлений и доработок), в) Patch 2. В последнем уже будут учтены некоторые пожелания.

Поклонники Baldur's Gate 3 восприняли слова Винке всерьез и стали требовать от студии конкретных исправлений и возможностей. В ответах на твит генерального директора один из пользователей Twitter привел множество предложений, в том числе предоставление игрокам доступа к инвентарю всех компаньонов в лагере, возможность назначать определенные предметы на сумки ("чтобы они автоматически попадали туда"), соответствующий фильтр для лагерных сундуков, а также возможность менять членов партии без необходимости говорить с ними обоими.

Твит Винке также попал на Reddit, где еще больше фанатов предложили разработчику свои предложения. Игроки хотели бы видеть в следующем исправлении целый ряд функций, но одно из наиболее часто предлагаемых изменений связано с третьим актом Baldur's Gate.

"Я дошел до 3-го акта, но производительность упала, поэтому я надеюсь на исправления", - пояснил один из пользователей в комментариях к сообщению.

"В третьем акте у меня проблемы с производительностью на совершенно новом ПК, - добавил другой пользователь, - до конца второго акта все было гладко". Хотя некоторые игроки сообщают о полном отсутствии проблем с третьим актом, другие считают, что не стоит переходить к третьему акту до тех пор, пока не будет выпущено исправление, оптимизирующее эту главу игры. "Я только вчера вечером победил последнего босса второго акта, - говорит другой пользователь Reddit, - и подумываю немного подождать, пока последний акт, как сообщается, не станет более стабильным".

Помимо третьего акта, есть еще несколько вещей, которые поклонники Baldur's Gate 3 хотели бы увидеть в следующих обновлениях. "Пожалуйста, ради всего святого, сделайте так, чтобы предметы автоматически складывались друг с другом", - заявил один отчаянный фанат. "Я только хочу, чтобы камеру [исправили], иногда трудно что-то разглядеть", - пишет в комментариях другой. "Я очень надеюсь, что они исправят проблему со шляпами, только Астарион может носить их правильно, потому что он единственный, у кого волосы не меняются", - спрашивает другой поклонник, которому кажется, что это может быть одним из самых простых исправлений для Larian.

Другие игроки также предложили улучшить систему хранения вещей в лагере, добавить горячую клавишу для сбора всех предметов и отправки их на склад, более удобное управление инвентарем, новые функции качества жизни, возможность оставлять персонажей друзей в лагере, когда они не играют, а один игрок попросил добавить в игру полноценные инструменты для создания модов, чтобы игроки могли создавать свои собственные кампании.