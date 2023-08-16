Игроки Baldur's Gate 3 составляют свои списки желаний к первому крупному патчу и третий акт находится в центре внимания

Дата выхода следующего патча для Baldur's Gate 3 еще не определена, но фанаты уже подготовили списки желаний.
15 августа генеральный директор Larian Studios Свен Винке (Swen Vincke) написал в своем твиттере:
Мы все очень воодушевлены вашими отзывами. Это очень радует. Сейчас мы сосредоточены на устранении всех проблем, о которых вы сообщаете, но мы прислушиваемся к предложениям". Разработчик Baldur's Gate 3 продолжает: "Текущая дорожная карта: а) Hotfix 4, б) Patch 1 (+1000 исправлений и доработок), в) Patch 2. В последнем уже будут учтены некоторые пожелания.
Поклонники Baldur's Gate 3 восприняли слова Винке всерьез и стали требовать от студии конкретных исправлений и возможностей. В ответах на твит генерального директора один из пользователей Twitter привел множество предложений, в том числе предоставление игрокам доступа к инвентарю всех компаньонов в лагере, возможность назначать определенные предметы на сумки ("чтобы они автоматически попадали туда"), соответствующий фильтр для лагерных сундуков, а также возможность менять членов партии без необходимости говорить с ними обоими.
Твит Винке также попал на Reddit, где еще больше фанатов предложили разработчику свои предложения. Игроки хотели бы видеть в следующем исправлении целый ряд функций, но одно из наиболее часто предлагаемых изменений связано с третьим актом Baldur's Gate.
"Я дошел до 3-го акта, но производительность упала, поэтому я надеюсь на исправления", - пояснил один из пользователей в комментариях к сообщению.
"В третьем акте у меня проблемы с производительностью на совершенно новом ПК, - добавил другой пользователь, - до конца второго акта все было гладко". Хотя некоторые игроки сообщают о полном отсутствии проблем с третьим актом, другие считают, что не стоит переходить к третьему акту до тех пор, пока не будет выпущено исправление, оптимизирующее эту главу игры. "Я только вчера вечером победил последнего босса второго акта, - говорит другой пользователь Reddit, - и подумываю немного подождать, пока последний акт, как сообщается, не станет более стабильным".
Помимо третьего акта, есть еще несколько вещей, которые поклонники Baldur's Gate 3 хотели бы увидеть в следующих обновлениях. "Пожалуйста, ради всего святого, сделайте так, чтобы предметы автоматически складывались друг с другом", - заявил один отчаянный фанат. "Я только хочу, чтобы камеру [исправили], иногда трудно что-то разглядеть", - пишет в комментариях другой. "Я очень надеюсь, что они исправят проблему со шляпами, только Астарион может носить их правильно, потому что он единственный, у кого волосы не меняются", - спрашивает другой поклонник, которому кажется, что это может быть одним из самых простых исправлений для Larian.
Другие игроки также предложили улучшить систему хранения вещей в лагере, добавить горячую клавишу для сбора всех предметов и отправки их на склад, более удобное управление инвентарем, новые функции качества жизни, возможность оставлять персонажей друзей в лагере, когда они не играют, а один игрок попросил добавить в игру полноценные инструменты для создания модов, чтобы игроки могли создавать свои собственные кампании.
Меня в игре убивает отсутствие фильтра на школы магии, например, что было в дивинити. Убивает, что для короткого отдыха нет нужно ничего и это буквально нажатие 1 кнопки, тогда как долгий - целый набор действий.
Что нельзя ускорить или вообще пропустить анимация сраных кубиков, в то время как в любой другой d&d это автоматически считается.
Менеджмент инвентаря без фильтров пол типам предметов. Короче, уныло и неудобно.
Фильтра нет, но не сказать что он особо и нужен, спелы выбираются по необходимости и школа не играет особой роли, разве что спелы эвокации с подклассом мага эвокации не задевают союзников
Короткий отдых это по сути обычная передышка, ну типа вы своей пати просто присели под деревом и пару часиков ничего не делали.... максимум туда можно добавить необходимость бутылки воды например и пару пунктов пищи
Анимация броска кубиков пропускается обычным щелчком, само окно не будут убирать, это немного глупо
Инвентарь да, было бы неплохо хотя бы автоматически по сумкам расспихивать, допустим взять сумку чисто для стрел, чисто для смазки, хилки и т.д.
Я к тому, что иконки заклинаний маленькие и труднозапоминаемые. А ещё в более высоких кругах заклинаний из нижних, чего быть не должно.
Это не глупо, это в целом бессмысленная тягомотина. Вот в подвале часовни ловушки. На каждую проигрывать эту хреноту. Зачем?
Или на каждый скиллчек. Почему в Которе или Фолаче(Нью-Вегас) это можно сделать без этой хрени, а тут она капец как нужна?
Игра всё усложняет там, где это вообще не нужно.
Это я уже молчу, что в игре нет обычной паузы, будто это дарк соулс какой-то.
Shift + Пробел - переходишь в походный режим и вот тебе пауза.
Спасибо, конечно, но это не тоже самое, что нажать esc.
самое главное нет фильтра хлама на продажу, нуужно все как дибилу сидеть и искать
Интересно, когда этот патч выйдет, а то еще пройду игру.
Тоже заметил что в нижнем городе во вратах балдура заметно так производительность упала.
вышла 3 августа, некоторые ток дошли до 3 акта, спустя пол месяца...я ток второй начал...ахринеть
К сожалению я не понимаю когда какой акт начинается. Но и пофиг ,а вот один баг заметил . Около кузни ,где можно взять ожерелье смеющегося духа,много лавы ,и мой персонаж упал в лаву и умер ,тоесть поднять его нельзя и переместить тоже . Я его там оставил мертвым. Решил перейти тремя персонажами в лагерь. Мне написала игра что персонаж не готов пойти в лагерь и вылетела просто. Потом я загрузился снова ,взял ожерелье и сразу к порталу перенес каждого персонажа .
Камера и инвентарь - известные проблемы. Но удивляться тому, что после бегания по всяким относительно пустошам первых двух актов производительность падает в крупном заселенном городе... Да как же так, правда? Да не может быть!
Так Early Access продолжается?
Ну в этом ничего плохого нету, с таким кол-во игроков и обратной связью , учитывая объемы игры все баги\проблемы, улучшения геймплея и тд быстрее исправятся и появятся в игре. Даже щас в игру играется нормально и ничего этому не мешает Учитывая то ,что студия не шибко большая и у нее нет такого бюджета как у многих игровых студий
Поддержка патчами ААА-игры. Всё нормально. Где-то через год-два выйдет ещё сюжетное DLC
Ну здесь не факт. Больше зависит от самих Ларианов
Я так понимаю для игр такого размаха это нормально. Вон для Pathfinder: Wrath of the Righteous, которая в 2021 году вышла, нет, нет, да патчи до сих пор выходят.
Вроде говорили что DLC не будет, игра сильно большая для DLC. И типо и за настолки DLC не вписывается.
Хайп вокруг этого кала
В чём игра калл?? Если не нравиться зачем срать??? Ты наверно игрок, геншин иди играй лучше в нее.
А геншин причем приплел? Я люблю генш и прохожу балдур на тактике и кайфую от него)
что такое геншин, если аниме то такой же кал
ну это уже твоё дело думать в одном русле не имея валидность и плавность мышления
Геншин кал не потому что аниме, а потому что гача.