Игроки Baldur's Gate 3 создали в пошаговой RPG непобедимую армию детей, которая способна забить любого босса

Несмотря на то, что с релиза Baldur's Gate 3 прошло уже более двух лет, а Larian Studios завершила активную поддержку проекта крупным контентом, фантазия игроков не иссякает. Сообщество нашло способ сломать игровые правила и завербовать в свой отряд, пожалуй, самых могущественных существ во всем Фаэруне — обычных детей. Ну или почти обычных, учитывая что они могут быть разных рас.

Метод, подробно описанный блогершей Морганой Эвелин (Morgana Evelyn), позволяет превратить NPC-детей в постоянных спутников. Для этого требуется персонаж 7-го уровня, владеющий заклинаниями «Полиморф» и «Доминирование над зверем». Превратив ребенка в овцу и подчинив его, игроку необходимо совершить ряд манипуляций с исключением спутника из отряда в лагере и сохранением игры в нужный тайминг. Весь процесс подробно показан в ролике ниже:

Результат этого глича создает абсолютно несбалансированную боевую единицу по двум причинам:

Бессмертие: Из-за строгих возрастных рейтингов и законов (в частности, законодательства Германии о защите молодежи) разработчики сделали детей в игре технически неуязвимыми. Они не могут умереть, так как убийство детей в играх часто приводит к запрету продаж или огромным штрафам для издателя. Игнорирование правил боя: Так как дети не запрограммированы для участия в сражениях, на них не распространяется система инициативы. В пошаговом режиме они могут совершать бесконечное количество действий и атак, пока враг просто ждет своей очереди.

В итоге такая «армия» способна за один ход уничтожить любого босса в игре, просто закликивая его до смерти, при этом не получая никакого урона в ответ.