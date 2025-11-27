ЧАТ ИГРЫ
Baldur's Gate 3 06.10.2020
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 17 514 оценок

Игроки Baldur's Gate 3 создали в пошаговой RPG непобедимую армию детей, которая способна забить любого босса

Gutsz Gutsz

Несмотря на то, что с релиза Baldur's Gate 3 прошло уже более двух лет, а Larian Studios завершила активную поддержку проекта крупным контентом, фантазия игроков не иссякает. Сообщество нашло способ сломать игровые правила и завербовать в свой отряд, пожалуй, самых могущественных существ во всем Фаэруне — обычных детей. Ну или почти обычных, учитывая что они могут быть разных рас.

Метод, подробно описанный блогершей Морганой Эвелин (Morgana Evelyn), позволяет превратить NPC-детей в постоянных спутников. Для этого требуется персонаж 7-го уровня, владеющий заклинаниями «Полиморф» и «Доминирование над зверем». Превратив ребенка в овцу и подчинив его, игроку необходимо совершить ряд манипуляций с исключением спутника из отряда в лагере и сохранением игры в нужный тайминг. Весь процесс подробно показан в ролике ниже:

Результат этого глича создает абсолютно несбалансированную боевую единицу по двум причинам:

  1. Бессмертие: Из-за строгих возрастных рейтингов и законов (в частности, законодательства Германии о защите молодежи) разработчики сделали детей в игре технически неуязвимыми. Они не могут умереть, так как убийство детей в играх часто приводит к запрету продаж или огромным штрафам для издателя.
  2. Игнорирование правил боя: Так как дети не запрограммированы для участия в сражениях, на них не распространяется система инициативы. В пошаговом режиме они могут совершать бесконечное количество действий и атак, пока враг просто ждет своей очереди.

В итоге такая «армия» способна за один ход уничтожить любого босса в игре, просто закликивая его до смерти, при этом не получая никакого урона в ответ.

ratte88

Превращаешь ребёнка в животное, после берёшь его в рабство и заставляешь за себя сражаться в кровавой резне. Идеально

12
Pinaev Sergey

Ну балуются некоторые игроки на досуге изучением истории Земли. Известная практика, взять хоть Древний Рим или османов. Сегодня так же, промывка мозгов пропагандой, рабские контракты. Ну а бесконечные ходы..., сила юности, она такая, спиногрызы ведь такие неугомонные, хрен догонишь.

3
ПтирЯ

Пффф.... несколько лет назад Хай, Марс показывал видео как он войном 1-го уровня убивал Рафаила, а тут целая толпа ... тоже мне новость ...

2
ZAUSA

В другой игре наличие неубиваемых детей посчитали бы как минус, но это же Baldur's Gate 3.

2
Wing42
Для этого требуется персонаж 7-го уровня, владеющий заклинаниями «Полиморф» и «Доминирование над зверем».

Чёрт, прям как в жизни.