Игроки Baldur's Gate 3 уверены, что эпилог является подготовкой к DLC

Некоторые игроки Baldur's Gate 3 восприняли новый эпилог как признак того, что сюжетная часть ролевой игры может быть еще в разработке.

Предупреждаю: далее следуют спойлеры к эпилогу Baldur's Gate 3!



Вчера, 30 ноября, Larian выпустила огромный пятый патч для Baldur's Gate 3, который может похвастаться прекрасным эпилогом в виде вечеринки, организованной Уитзерсом. Именно одна строчка на скриншотах ниже заставила многих игроков предположить, что для Baldur's Gate 3 грядет DLC.

Иссохший точно предупреждает игрока и, соответственно, партию, чтобы они были готовы к новым приключениям. Однако если мы принимаем во внимание шестилетний труд Larian, то это может быть просто обращение нашего скелетного друга к тому факту, что приключения нашей партии продолжаются и после титров, и нигде нет лучшего примера этого, чем концовка Карлах.

Да, если вы романсили Карлах, то получите специальную сцену с ней на вечеринке. Она и ваш персонаж планируют вернуться в Фэйрун и заняться починкой ее движителя после завершения сюжета Baldur's Gate 3, но этот подвиг не происходит на экране - это просто намек на то, куда жизнь приведет пару после RPG.

Фраза Иссохшего в эпилоге может быть как предвестием грядущего DLC, так и просто взглядом Larian на будущее Baldur's Gate 3 после того, как они прекратят работу над игрой.

Хотя еще в начале этого года, когда Larian спросили о DLC, разработчик ответил, что хочет "сделать больше".