Игроки Baldur's Gate 3 уверены, что эпилог является подготовкой к DLC

Некоторые игроки Baldur's Gate 3 восприняли новый эпилог как признак того, что сюжетная часть ролевой игры может быть еще в разработке.
Предупреждаю: далее следуют спойлеры к эпилогу Baldur's Gate 3!
Вчера, 30 ноября, Larian выпустила огромный пятый патч для Baldur's Gate 3, который может похвастаться прекрасным эпилогом в виде вечеринки, организованной Уитзерсом. Именно одна строчка на скриншотах ниже заставила многих игроков предположить, что для Baldur's Gate 3 грядет DLC.
Иссохший точно предупреждает игрока и, соответственно, партию, чтобы они были готовы к новым приключениям. Однако если мы принимаем во внимание шестилетний труд Larian, то это может быть просто обращение нашего скелетного друга к тому факту, что приключения нашей партии продолжаются и после титров, и нигде нет лучшего примера этого, чем концовка Карлах.
Да, если вы романсили Карлах, то получите специальную сцену с ней на вечеринке. Она и ваш персонаж планируют вернуться в Фэйрун и заняться починкой ее движителя после завершения сюжета Baldur's Gate 3, но этот подвиг не происходит на экране - это просто намек на то, куда жизнь приведет пару после RPG.
Фраза Иссохшего в эпилоге может быть как предвестием грядущего DLC, так и просто взглядом Larian на будущее Baldur's Gate 3 после того, как они прекратят работу над игрой.
Хотя еще в начале этого года, когда Larian спросили о DLC, разработчик ответил, что хочет "сделать больше".
Ларианы вызывают восхищение. Вроде игра уже вышла несколько месяцев назад и продалась отлично, но всё равно разрабы поддерживают её. Надеюсь надежды на ДЛС оправдают ожидания.
Просто восстанавливают вырезанное. Хоть за это спасибо, что вернули вещи, которые и так должны были быть
В каждой игре или фильме есть вырезанный контент, который не попадает в продукт не потому что создатели ленивые, а потому что бюджет и сроки не резиновые. В игре 100+ часов отличного контента, то что там нет эпилога - это капля в море. Единственное что по хорошему должны были сделать разрабы, это починить оптимизацию в 3 акте, исправить ломающие игру баги и если требуется внести балансные правки. Тот же недавний Alan Wake 2 это сюжетный обрубок, который кончается клиффхэнгером. И толку с того, что формально с него ничего не вырезали.
Неправда. Вырезанные эпилоги были просто озвученным слайд-шоу. Добавленный эпилог все таки новый контент.
Ты вообще понимаешь объемы добавленного в БГ3 после релиза? Это новый контент иначе все уже давно валялось бы на нексусе.
Да, на релизе там куча затычек, т.к. игра огромна и нет возможности всё протестировать кроме как на игроках. Это Ларианы, у них такой подход. Зато и игры в итоге получаются уникальные по реиграбельности
Просто игра вроде вышла из раннего доступа, но по факту - нет
dlc без сомнения нужно. Слишком сильный контраст с перовой и финальной частью. Вроде как всё уже было, но все рано, что-то не хватает.
лучше всяких д4 по втягиванию игрока в процесс и не надоедает ЖИ =)))
у них есть куда разгуляться, определенно надо dlc и постричь еще денежек с проекта. Тройка жива, и их надо остановить, а мозг один из фейлов этой Тройки просто, придумают новый план.