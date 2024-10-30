Игроки Baldur's Gate 3 уже загрузили моды более 50 миллионов раз с момента выхода патча 7

Larian сообщила, что с того момента выхода патча №7 игроки Baldur's Gate 3 на всех платформах загрузили моды 50 миллионов раз.

Учитывая, что моддеры уже начали использовать набор инструментов Larian или его измененные версии, чтобы делать такие вещи, как эксперименты с боями в реальном времени, новые романтические сцены и полностью настраиваемые квесты, в дальнейшем это число будет только увеличиваться большими темпами.