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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 14 344 оценки

Игроки Baldur's Gate 3 уже загрузили моды более 50 миллионов раз с момента выхода патча 7

monk70
Новости

Larian сообщила, что с того момента выхода патча №7 игроки Baldur's Gate 3 на всех платформах загрузили моды 50 миллионов раз.

Учитывая, что моддеры уже начали использовать набор инструментов Larian или его измененные версии, чтобы делать такие вещи, как эксперименты с боями в реальном времени, новые романтические сцены и полностью настраиваемые квесты, в дальнейшем это число будет только увеличиваться большими темпами.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
shit again

49 млн из них это No Alphabets)

1
AT_Sagor

Нужно больше модов!

0
AndralStormborn

Ну и что там намодили? Реалтаймовую боевку прикрутить удалось?

0