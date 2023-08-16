Игроки Baldur's Gate 3 в среднем проводят за игрой более пяти часов в день

С момента официального запуска игры Baldur's Gate 3 от Larian Studios игроки проводят за ней огромное количество часов. В настоящее время количество ежедневных активных минут, затрачиваемых на игру, превышает количество минут, затрачиваемых на такие игры, как Remnant 2 и CS: GO.
Благодаря сообщению Мэта Пискателлы (Mat Piscatella) из компании Circana в Twitter стало известно, что в настоящее время на одного активного пользователя Baldur's Gate 3 приходится более 300 ежедневных минут (5 часов). Стоит отметить, что при этом учитываются как игроки, которые простаивают, так и те, кто активно играет. При этом игроки Remnant 2 в среднем проводят в игре чуть более 200 минут в день, а игроки CS: GO - около 150 минут в день.
Baldur's Gate 3 уже не в первый раз попадает в новости из-за высокой активности игроков. На прошлой неделе проект стал самой запускаемой игрой в Steam, причем 27,5% от общего игрового времени пришлось на США. Кроме того, во время первых выходных после релиза, игрокам удалось провести в игре в общей сложности 1225 лет.
А больше 5ч не поиграть, фпс падает))
Больше 5ч проц говорят корёжить начинает.
я ж говорю одни собаки безработные играют в это))
Я после работы играю. С 8-17 смена потом до 01ч свободное. Или ты думал все рабы и по по 20ч каждый лень раьотают?
Так каникулы же еще, почему бы не прожигать молодые лучшие годы - сидя летом за компом)) Сгонять с пацанами на шашлыки с пивком - это не, лучше 5 часов в игрульку вкинуть
Ну а что делать тем кто работает по 12 часов? Вот скажем 2-2 или 3-1 график, в 21 закончил, к 22:00 ближе дома, надо в себя придти, помыться, приготовиться ко сну, усталый как собака, в 7 вставать - опять на работу. Если и есть какие то свободные дни, то первые сутки ты просто высыпаешься, и делаешь какие то дела по дому, погулять бы тоже не мешало, сходить куда то. Ребенком тоже кто то должен заниматься, супруга не работ и тоже хочет отдохнуть. А отпуск брать ради игрульки какой то...я лучше бы на море сгонял. Поэтому на самом деле он прав - в это будет играть сейчас :
1. Безработные спиногрызы и прочий био мусор
2. Школота на каникулах
Игра то отличная, но время требует , не..спасибо..может когда нибудь зимой.
Когда 2-2 проблем вообще нет,2 дня работаешь,первый выходной гуляешь ,занимаешься своими делами, вечером 2-3 часа играешь,второй выходной играешь весь день,профит
Кто работает до 9-11ч вечера в основном работаю 2 через 2 продавцы как пример, значит 2е суток у них свободно.