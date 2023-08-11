Игроки Baldur's Gate 3 в восторге от того, как сильно изменилась Карлах со времен раннего доступа ©

В процессе прохождения полной версии Baldur's Gate 3 некоторые персонажи-компаньоны начинают нравиться фанатам все больше и больше. Среди них - проблематичные Астарион и Сумеречное Сердце, с которыми, по убеждению игроков, можно "договориться". Разумеется, есть и медведь, с которым все хотят переспать. А есть еще и Карлах, чей облик, по мнению игроков раннего доступа, получил чертовски большую доработку в полной версии.

Как отмечали многие игроки в Reddit, раньше Карлах выглядела совсем по-другому. Как можно видеть выше, ее внешний вид в раннем доступе был не совсем привлекательным.В конце концов, это был ранний доступ.

За время раннего доступа она неоднократно меняла свой облик, начиная с самой первой модели персонажа, показанной выше, и заканчивая нынешней (в прямом смысле слова) красоткой. Более того, некоторые фанаты настолько довольны ее внешним видом, что даже собираются проводить старую модель в путь, причем весьма драматичным образом.

При этом, как отмечают некоторые из фанатов, существует еще одна версия Карлаха, которая им больше всего нравится и которая не представлена ни в раннем доступе, ни в текущей версии. Во время раннего доступа фанаты нашли в базе данных внешний вид Карлаха со шрамом на лице, который им так понравился, что некоторые сделали мод для текущей версии игры. Несмотря на то, что шрамы не вошли в финальную версию, по мнению многих, они как нельзя лучше подходят к закаленной в боях Карлах, прекрасно дополняя ее легкий и несерьезный характер. Главное, что все сходятся в одном: все они любят Карлах и готовы защищать ее даже ценой собственной жизни.