ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 14 927 оценок

Игроки Baldur's Gate 3 выявили самых согласных спутников и поделились интересной статистикой

Gutsz
Новости

Даже сейчас сообщество Baldur's Gate 3 продолжает удивлять своей креативностью и вниманием к деталям. На второй год после полноценного релиза игры, многие пользователи еще пытаются сделать новые открытия и на удивление им это удается с завидной регулярностью. Недавно один из игроков провел тщательный анализ диалогов, чтобы определить, какие спутники чаще всего соглашаются с решениями игрока походу прохождения.

Согласно исследованию, наиболее поддерживающими спутниками оказались Минск и Карлах, которые согласны с решениями игрока в 97% случаев. Следом идут Уилл и Халсин с показателем 96% согласия. Наименее согласными оказались Астарион и Уилл, поддерживающие решения игрока лишь в 50% случаев.

+ ещё 1 картинка

Эта статистика демонстрируют, что разработчики из Larian Studios тщательно проработали характеры и мировоззрение каждого персонажа, создавая уникальную динамику взаимодействия в зависимости от принятых игроком решений.

Baldur's Gate 3, Black Myth: Wukong и S.T.A.L.K.E.R. 2: лучшие игры года по версии Steam

Тем временем Baldur's Gate 3 стала одной из самых популярных игр в цифровом магазине Steam. Пошаговая ролевая игра принесла большую прибыль создателям, благодаря чему проект оказался в списке "Платиновых продаж 2024 года".

3
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Zantetsu

Уилл 96% согасий и Уилл 50% согласий. Что за биполярка?

6
Trezvopoy

Отредачь коммент

-1
opexdisturbed

Это таблица согласия и не согласия друг с другом, а не с игроком, не?

1