Игроки Baldur's Gate 3 выявили самых согласных спутников и поделились интересной статистикой

Даже сейчас сообщество Baldur's Gate 3 продолжает удивлять своей креативностью и вниманием к деталям. На второй год после полноценного релиза игры, многие пользователи еще пытаются сделать новые открытия и на удивление им это удается с завидной регулярностью. Недавно один из игроков провел тщательный анализ диалогов, чтобы определить, какие спутники чаще всего соглашаются с решениями игрока походу прохождения.

Согласно исследованию, наиболее поддерживающими спутниками оказались Минск и Карлах, которые согласны с решениями игрока в 97% случаев. Следом идут Уилл и Халсин с показателем 96% согласия. Наименее согласными оказались Астарион и Уилл, поддерживающие решения игрока лишь в 50% случаев.

Эта статистика демонстрируют, что разработчики из Larian Studios тщательно проработали характеры и мировоззрение каждого персонажа, создавая уникальную динамику взаимодействия в зависимости от принятых игроком решений.

Тем временем Baldur's Gate 3 стала одной из самых популярных игр в цифровом магазине Steam. Пошаговая ролевая игра принесла большую прибыль создателям, благодаря чему проект оказался в списке "Платиновых продаж 2024 года".