Игроки по всему миру в полном восторге от Baldur's Gate 3 и хвалят создателей

Baldur's Gate 3 дебютировала на рынке, и что это был за дебют! Количество игроков, играющих одновременно, росло с ужасающей скоростью и в настоящее время рекорд по количеству одновременных игроков в сети составляет 472 136. Нет недостатка и в ошеломляюще положительных отзывах.
Подавляющее большинство комментариев, связанных с последним творением Larian Studios, положительные, что неудивительно - Baldur's Gate 3 хвалят за сюжет, графику, свободу выбора и приятный геймплей. Однако игроки высоко оценивают не только саму игру, но и разработчиков. Особенно им понравился их подход к микротранзакциям.
На Reddit один из фанатов BG3 опубликовал ответ Larian Studios на один из животрепещущих вопросов - будут ли микротранзакции в игре. Разработчики ответили, что нет, поскольку они считают возможным обеспечить захватывающий игровой опыт без дополнительной монетизации в виде возможности купить что-либо за реальную внутриигровую валюту. Это уже не первое обращение разработчиков к данной теме — подобная информация также содержится на официальном сайте Baldur's Gate 3.
Подход Larian Studios был положительно встречен геймерами, которые не жалеют теплых слов в адрес студии. Поклонники хвалят разработчиков, упоминая также FromSoftware, которая также делает ставку на создание захватывающего игрового процесса, лишенного микротранзакций.
Из комментариев видно, что фанаты верят в видение Larian Studios. Аналогичным образом ютубер Asmongold заявил, что купил Baldur's Gate 3 не для того, чтобы поиграть в игру, а чтобы поддержать разработчиков за их образцовый подход к созданию игр.
Ютубер прямо заявил, что любой разработчик, решивший выпустить игру, которая предлагает полноценный опыт без функции покупки дополнительных предметов и улучшений, заслуживает уважения, поскольку такие ситуации, к сожалению, встречаются нечасто.
В конце своего видеоролика Asmongold отметил, что в последние годы независимые разработчики (такие как Larian), выпускающие инди-игры, показали, что можно создать очень приятный и полный опыт без взимания дополнительной платы, и, как он заявил, за последние 3-5 лет он получил больше удовольствия от игры в так называемые "инди", чем от ААА-продукции.
Напоследок напомним, что Baldur's Gate 3 доступна на ПК через магазин Steam. На консолях PlayStation 5 игра дебютирует 6 сентября.
Желаю хороших продаж и скорейшего преступления к разработке дивинити 3 :3
Спасибо Ларианам за возвращение веры в индустрию. Творцы ещё есть, не только дельцы.
Веры в индустрию??? Да таких игр не будет ещё лет пять минимум.
ЭТА игра аномалия не ждите ещё такого!!!!!
GTA VI, в плане проработки мелочей и прочего, уж точно
Мне кажется графика была лучше раньше. Играю на ультра и не по нраву ощущение какой-то пелены на экране, ее хорошо видно в диалогах на персонажах. Как будто прозрачная пленка на них с точками.
Что то с настройками.
Карта АМД? Если так, в настройки графики в драйвере надо смотреть
Вот только это не инди. Даже ДОС2 уже не была инди. А БГ3 это даже больше чем ААА, туда ресурсов видно что вложено просто дохрена.
И какой же у игры издатель, который финансировал разработку?
Игра топ но гейплей дерьмо моча
Как выбрать класс некромант скажите пожалуйста, какой надо клас изначально выбрать? Что-то доехать не могу. Нет в выборе класов некромант, просто когда выбираешь как то клас некромант, есть свои диалоги.
Волшебник, на 2 уровне персонажа будет выбор школы некромантии
Странно, чего разрабы видео запостили что у некроманта изначально есть диалог с мозгом другой. Когда приземляешься, потом же дадут поменять класс, вроде как?
Честно, я не смотрел (ну старался не смотреть) от разрабов ничего) Просто я выбрал на 2 уровне школу некромантии. Изучаю потихоньку мир скажем так
И как, есть там типо поднятия трупа или что то подобное?
В раннем билде был разговор с трупами (кстати очень эффектное) А до поднятие нежите я еще не дошел)
Это тот, который подстраивается под общественное мнение? Не надо такого мусора тут.
Создавал перса час, побегал ещё мин 40 и удалил, не понравилась
держи в курсе
да gamnom оказлась, настолько не интересная что дропается с легкой руки и успешно забывается
Сколько же зависти)
Гоните его! Насмехайтесь над ним! )))