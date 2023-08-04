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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9 1 583 оценки

Игроки по всему миру в полном восторге от Baldur's Gate 3 и хвалят создателей

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butcher69
Новости

Baldur's Gate 3 дебютировала на рынке, и что это был за дебют! Количество игроков, играющих одновременно, росло с ужасающей скоростью и в настоящее время рекорд по количеству одновременных игроков в сети составляет 472 136. Нет недостатка и в ошеломляюще положительных отзывах.

Подавляющее большинство комментариев, связанных с последним творением Larian Studios, положительные, что неудивительно - Baldur's Gate 3 хвалят за сюжет, графику, свободу выбора и приятный геймплей. Однако игроки высоко оценивают не только саму игру, но и разработчиков. Особенно им понравился их подход к микротранзакциям.

На Reddit один из фанатов BG3 опубликовал ответ Larian Studios на один из животрепещущих вопросов - будут ли микротранзакции в игре. Разработчики ответили, что нет, поскольку они считают возможным обеспечить захватывающий игровой опыт без дополнительной монетизации в виде возможности купить что-либо за реальную внутриигровую валюту. Это уже не первое обращение разработчиков к данной теме — подобная информация также содержится на официальном сайте Baldur's Gate 3.

Подход Larian Studios был положительно встречен геймерами, которые не жалеют теплых слов в адрес студии. Поклонники хвалят разработчиков, упоминая также FromSoftware, которая также делает ставку на создание захватывающего игрового процесса, лишенного микротранзакций.

Из комментариев видно, что фанаты верят в видение Larian Studios. Аналогичным образом ютубер Asmongold заявил, что купил Baldur's Gate 3 не для того, чтобы поиграть в игру, а чтобы поддержать разработчиков за их образцовый подход к созданию игр.

Ютубер прямо заявил, что любой разработчик, решивший выпустить игру, которая предлагает полноценный опыт без функции покупки дополнительных предметов и улучшений, заслуживает уважения, поскольку такие ситуации, к сожалению, встречаются нечасто.

В конце своего видеоролика Asmongold отметил, что в последние годы независимые разработчики (такие как Larian), выпускающие инди-игры, показали, что можно создать очень приятный и полный опыт без взимания дополнительной платы, и, как он заявил, за последние 3-5 лет он получил больше удовольствия от игры в так называемые "инди", чем от ААА-продукции.

Напоследок напомним, что Baldur's Gate 3 доступна на ПК через магазин Steam. На консолях PlayStation 5 игра дебютирует 6 сентября.

18
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
luVol

Желаю хороших продаж и скорейшего преступления к разработке дивинити 3 :3

8
Кей Овальд

Спасибо Ларианам за возвращение веры в индустрию. Творцы ещё есть, не только дельцы.

5
Torik79

Веры в индустрию??? Да таких игр не будет ещё лет пять минимум.

0
Дворф

ЭТА игра аномалия не ждите ещё такого!!!!!

2
Artery Kaulitz

GTA VI, в плане проработки мелочей и прочего, уж точно

0
Umertviya

Мне кажется графика была лучше раньше. Играю на ультра и не по нраву ощущение какой-то пелены на экране, ее хорошо видно в диалогах на персонажах. Как будто прозрачная пленка на них с точками.

0
Riodjio

Что то с настройками.

4
mambro

Карта АМД? Если так, в настройки графики в драйвере надо смотреть

0
erkins007

Вот только это не инди. Даже ДОС2 уже не была инди. А БГ3 это даже больше чем ААА, туда ресурсов видно что вложено просто дохрена.

0
OculusMortem
Вот только это не инди

И какой же у игры издатель, который финансировал разработку?

0
enze

Игра топ но гейплей дерьмо моча

0
Юрец Одесса

Как выбрать класс некромант скажите пожалуйста, какой надо клас изначально выбрать? Что-то доехать не могу. Нет в выборе класов некромант, просто когда выбираешь как то клас некромант, есть свои диалоги.

-1
ins998

Волшебник, на 2 уровне персонажа будет выбор школы некромантии

1
Юрец Одесса ins998

Странно, чего разрабы видео запостили что у некроманта изначально есть диалог с мозгом другой. Когда приземляешься, потом же дадут поменять класс, вроде как?

0
ins998 Юрец Одесса

Честно, я не смотрел (ну старался не смотреть) от разрабов ничего) Просто я выбрал на 2 уровне школу некромантии. Изучаю потихоньку мир скажем так

0
Юрец Одесса ins998

И как, есть там типо поднятия трупа или что то подобное?

0
ins998 Юрец Одесса

В раннем билде был разговор с трупами (кстати очень эффектное) А до поднятие нежите я еще не дошел)

0
МАХАН МАХАНОВИЧ
Аналогичным образом ютубер Asmongold заявил, что купил Baldur's Gate 3 не для того, чтобы поиграть в игру, а чтобы поддержать разработчиков за их образцовый подход к созданию игр.

Это тот, который подстраивается под общественное мнение? Не надо такого мусора тут.

-2
AleksandrLondon2077

Создавал перса час, побегал ещё мин 40 и удалил, не понравилась

-8
Default_Player

держи в курсе

0
Top Trader

да gamnom оказлась, настолько не интересная что дропается с легкой руки и успешно забывается

-26
-zotik-

Сколько же зависти)

4
butcher69
0
Pimba

Гоните его! Насмехайтесь над ним! )))

6