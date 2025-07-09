"Игроки просто хотят хороших игр": заявляет руководитель издательского подразделения Baldur's Gate 3

Майкл «Cromwelp» Даус, руководитель издательского направления в Larian Studios и один из ключевых фигур в успехе Baldur’s Gate 3, выступил с серией резонансных заявлений о текущем положении игровой индустрии. В своём Twitter Даус выразил мнение, что многие игроки неправильно интерпретируются крупными компаниями: пользователи вовсе не жаждут «бесплатных игр» — они хотят качественных проектов, независимо от ценника, количества сотрудников, модели подписки и прочих лишних моментов.

Они могут быть условно-бесплатными, они могут быть платными, но главное — чтобы они были хорошими.

— пишет Даус.

По его словам, индустрия всегда оставалась «игрой хитов», где не все достойные проекты могут быть замечены из-за ограниченного внимания аудитории. Это приводит к тому, что даже качественные игры часто становятся финансовыми провалами, особенно если разработка ведётся без чёткого понимания целевой ниши.

Даус призвал инвесторов и издателей не пытаться охватить всех и сразу, а сосредоточиться на своей аудитории и создавать продукты, которые отвечают её интересам. «Фокус на своей нише — это путь к устойчивому успеху. Вам не нужно гнаться за всем рынком, чтобы создать проект, который будет жить долго», — утверждает он, приводя в пример Farming Simulator как продукт с долгосрочной лояльной аудиторией.

Он также критикует распространённую бизнес-модель скупки студий и потокового производства контента, что, по его словам, вступает в прямое противоречие с моделью создания премиальных игр. При этом он признаёт:

В 2025 году большинство успехов и провалов не предсказуемы. И с точки зрения бизнеса это просто безумие.

— намекая на последнее события в Xbox.

Напомним, ранее Даус уже привлёк внимание к себе, отреагировав весьма странные фотографии со съёмочной площадки экранизации Silent Hill 2, которые больше напоминали порно пародию.

Высказывания Майкла Дауса в очередной раз подчёркивают, что успех Baldur’s Gate 3 был не случайностью, а результатом чёткой издательской стратегии и уверенного понимания своей аудитории. И, возможно, этот подход стоит взять на заметку тем, кто всё ещё ищет формулу идеального проекта.