Игроки разблокировали функцию раздельного экрана Baldur's Gate 3 на Steam Deck

Baldur's Gate 3 - одна из лучших игр для Steam Deck на сегодняшний день, но, к сожалению, в ней отсутствует функция разделения экрана, доступная на обычных ПК. Но как бы Larian ни старалась убрать из Steam Deck эту функцию, фанатам Baldur's Gate 3 это не помешало найти способ восстановить ее на портативных устройствах.
Руководство, предложенное игроками, выглядело следующим образом:
- Подключите второй контроллер к Steam Deck через Bluetooth.
- Перейдите к Baldur's Gate 3 в библиотеке Steam.
- Выберите "Свойства".
- Прокрутите вниз до пункта "Параметры инициализации".
- Введите текст: SteamDeck=0 %команда%
- Запустите Baldur's Gate 3 через Vulkan
- Нажмите кнопку "Пуск" на втором контроллере, находясь в игре
Говоря о том, что в Baldur's Gate 3 на Steam Deck нет раздельного экрана, Майкл Даус, руководитель издательского отдела Larian Studios, сказал:
Кооператив с раздельным экраном отключен на Steam Deck, потому что это ... Steam Deck.
Хотя такой ответ может быть не совсем удобен для тех, кто хочет играть в D&D на диване с друзьями, он вполне объясним. Игра может быть очень требовательна к портативному компьютеру как в плане производительности, так и в плане времени автономной работы.
о да экран как раз для разделения) а можно на 4 части или на 6 разделить?
Может отключено потому что никто не будет играть на таком экране? Худ не вмещается, буквы будут мелкими
Но можно же к телеку подключиться
То есть стим дек смог, а хбокс с не может… ясно
так бокс консоль мусорная, отдельные флешки по 100 баксов чтобы расширить память)) аххахахах
Вот например атомик херт на стимдеке выглядит четче чем на сериес с, хоть на деке он и в 800р, но уартинка была приятнее чем дитяайшее мыло на сериес с в 1080i, да на сериес с апскейлинг, тоесть динамические 1080, это очень заметно особенно когда входишь в помещение и картинка становится по четче. Короче сериес с на дпнный момент тормоз игровой индустрии
все верно, бокс с не смог из за своей оперативы, в деке ее больше и она быстрее к тому же на сколько я знаю.