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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.2 3 536 оценок

Игроки разблокировали функцию раздельного экрана Baldur's Gate 3 на Steam Deck

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Gruz_
Новости

Baldur's Gate 3 - одна из лучших игр для Steam Deck на сегодняшний день, но, к сожалению, в ней отсутствует функция разделения экрана, доступная на обычных ПК. Но как бы Larian ни старалась убрать из Steam Deck эту функцию, фанатам Baldur's Gate 3 это не помешало найти способ восстановить ее на портативных устройствах.

Руководство, предложенное игроками, выглядело следующим образом:

  • Подключите второй контроллер к Steam Deck через Bluetooth.
  • Перейдите к Baldur's Gate 3 в библиотеке Steam.
  • Выберите "Свойства".
  • Прокрутите вниз до пункта "Параметры инициализации".
  • Введите текст: SteamDeck=0 %команда%
  • Запустите Baldur's Gate 3 через Vulkan
  • Нажмите кнопку "Пуск" на втором контроллере, находясь в игре

Говоря о том, что в Baldur's Gate 3 на Steam Deck нет раздельного экрана, Майкл Даус, руководитель издательского отдела Larian Studios, сказал:

Кооператив с раздельным экраном отключен на Steam Deck, потому что это ... Steam Deck.

Хотя такой ответ может быть не совсем удобен для тех, кто хочет играть в D&D на диване с друзьями, он вполне объясним. Игра может быть очень требовательна к портативному компьютеру как в плане производительности, так и в плане времени автономной работы.

1
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
RickeyIMBA

о да экран как раз для разделения) а можно на 4 части или на 6 разделить?

5
Real Slim Shady

Может отключено потому что никто не будет играть на таком экране? Худ не вмещается, буквы будут мелкими

2
Freeflight

Но можно же к телеку подключиться

0
Offn

То есть стим дек смог, а хбокс с не может… ясно

2
RickeyIMBA

так бокс консоль мусорная, отдельные флешки по 100 баксов чтобы расширить память)) аххахахах

3
Freund Benno

Вот например атомик херт на стимдеке выглядит четче чем на сериес с, хоть на деке он и в 800р, но уартинка была приятнее чем дитяайшее мыло на сериес с в 1080i, да на сериес с апскейлинг, тоесть динамические 1080, это очень заметно особенно когда входишь в помещение и картинка становится по четче. Короче сериес с на дпнный момент тормоз игровой индустрии

0
SloT124

все верно, бокс с не смог из за своей оперативы, в деке ее больше и она быстрее к тому же на сколько я знаю.

0