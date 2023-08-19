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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.3 4 080 оценок

Игроки создают культовых героев World of Warcraft в редакторе персонажей Baldur's Gate 3

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Solstice
Новости

Похоже фанаты World of Warcraft устали от своей игры, и решив сделать от нее перерыв, ушли в другой мир, пройдя через врата Балдура.

Несколько недель назад состоялся релиз Baldur's Gate 3, который возымел неимоверный успех среди пользователей Steam, а вместе с этим в игре предоставился достаточно гибкий редактор персонажей, в котором игроки начали очень подробно воссоздавать знаковых героев из вселенной World of Warcraft.

Несмотря на то, что представленные работы посвящены исключительно чертам лица, без доспехов и конкретных классов, они безупречно передают сущность героев и злодеев персонажей World of Warcraft. Среди этих работ образы Гарроша, Иллидана, Вариана, Тиранды, Артаса и, конечно же, Сильваны.

Забавно, но некоторые пользователи не могли не заметить сходства между Артасом и известным актером и ярым поклонником World of Warcraft Генри Кавиллом (Henry Cavill), который вызвал всеобщее восхищение своей ролью Геральта из сериала The Witcher.

4
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
hatenemy
5
Pimba

Так я себе и представляю как автор эту новость писал)))

1
SoRaS3

Глаза одинаковы. Только мордашки разные и топорно выглядит. ((

0
Dexter Stockman

Нужно больше

0
IIIXV

Они настолько культовые, что лично я, ни одного не знаю из них)

-1
-zotik-

Все из варкрафта)

1
Spillik

Вот и прошло поколение

4