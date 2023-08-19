Игроки создают культовых героев World of Warcraft в редакторе персонажей Baldur's Gate 3

Похоже фанаты World of Warcraft устали от своей игры, и решив сделать от нее перерыв, ушли в другой мир, пройдя через врата Балдура.
Несколько недель назад состоялся релиз Baldur's Gate 3, который возымел неимоверный успех среди пользователей Steam, а вместе с этим в игре предоставился достаточно гибкий редактор персонажей, в котором игроки начали очень подробно воссоздавать знаковых героев из вселенной World of Warcraft.
Несмотря на то, что представленные работы посвящены исключительно чертам лица, без доспехов и конкретных классов, они безупречно передают сущность героев и злодеев персонажей World of Warcraft. Среди этих работ образы Гарроша, Иллидана, Вариана, Тиранды, Артаса и, конечно же, Сильваны.
Забавно, но некоторые пользователи не могли не заметить сходства между Артасом и известным актером и ярым поклонником World of Warcraft Генри Кавиллом (Henry Cavill), который вызвал всеобщее восхищение своей ролью Геральта из сериала The Witcher.
Так я себе и представляю как автор эту новость писал)))
Глаза одинаковы. Только мордашки разные и топорно выглядит. ((
Нужно больше
Они настолько культовые, что лично я, ни одного не знаю из них)
Все из варкрафта)
Вот и прошло поколение