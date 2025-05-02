Игроки воссоздали образы Сильваны, Тиранды и Алекстразы из World of Warcraft в редакторе персонажей Baldur's Gate 3

Для игроков Baldur’s Gate 3 не секрет, что редактор персонажей игры позволяет настраивать всевозможные варианты внешности, а если еще добавить поддержку модификаций, то результат может превзойти любые ожидания.

На днях пользователь популярного зарубежного форума Reddit под псевдонимом Player0ne1 опубликовал серию скриншотов, на которых персонажи Baldur’s Gate 3 с помощью серии модов,

были превращены в знаковых персонажей вселенной World of Warcraft.

Роли играли:

Лаэзель в роли Сильваны;

Тав в роли Алекстразы;

Шэдоухарт в роли Тиранды.

Player0ne1 отметил, что он не создавал эти моды самостоятельно, а воспользовался уже готовыми от других авторов. К слову, модели брони были сделаны автором - Arideyya. Пользователи форума Reddit остались впечетлены проработкой этих персонажей.