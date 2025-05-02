Игроки воссоздали образы Сильваны, Тиранды и Алекстразы из World of Warcraft в редакторе персонажей Baldur's Gate 3

Для игроков Baldur’s Gate 3 не секрет, что редактор персонажей игры позволяет настраивать всевозможные варианты внешности, а если еще добавить поддержку модификаций, то результат может превзойти любые ожидания.
На днях пользователь популярного зарубежного форума Reddit под псевдонимом Player0ne1 опубликовал серию скриншотов, на которых персонажи Baldur’s Gate 3 с помощью серии модов,
были превращены в знаковых персонажей вселенной World of Warcraft.
Роли играли:
- Лаэзель в роли Сильваны;
- Тав в роли Алекстразы;
- Шэдоухарт в роли Тиранды.
Player0ne1 отметил, что он не создавал эти моды самостоятельно, а воспользовался уже готовыми от других авторов. К слову, модели брони были сделаны автором - Arideyya. Пользователи форума Reddit остались впечетлены проработкой этих персонажей.
игра поколения!
Ого, надо же, какой-то нн высрался со скринами в реддите - срочно новость!
У меня много скриншотов в стиме, ссылку дать? По каждому будешь новость делать
а кто они без мода на одежды? дефолтные модельки бг3
Ну да, среди 100500 поставляемых с игрой предметов не было одежды для чужих IP.
Странно было бы, если бы были.
там нет редактора чтобы настроить нормально персонажа
То есть с претензиями "там нет одежды для персонажей варкрафта" уже всё, придумана следующая?
Теперь там не редактора. Ну то есть есть, но нельзя настроить персонажа. Ну то есть можно, но не "нормально"...
Хейтеры балды - это уже отдельный жанр юмора.
С пинусами))
Горе-автор, иди в ixbt, к эти двум дурочкам.