Игроку удалось пройти Baldur's Gate 3, при этом не победив ни одного врага напрямую

Похоже, что даже спустя несколько месяцев после релиза геймплей Baldur's Gate 3 продолжает испытывать на прочность сообщество. Теперь ютубер Proxy Gate Tactician решил одолеть игру Larian Studios в режиме пацифистского прохождения - то есть не побеждая никого напрямую с помощью играбельных персонажей партии.

Задача была решена примерно за 20 часов, и для этого он использовал и злоупотреблял заклинаниями, способствующими скрытности, собрал билд с большим количеством очков харизмы, чтобы избегать стычек силой языка, и заставлял NPC выполнять грязную работу по уничтожению врагов и обязательных боссов (например, Кетерика Торма).

Подобное достижение действительно поражает воображение, и если у вас есть свободные 20 минут, посмотрите, как Proxy справился со своей миссией в деталях. По сравнению с другими играми, это очень впечатляющее достижение, которое заставляет задуматься о том, что же придумает игровое сообщество Baldur's Gate 3, когда игра окунется в свою долгую послерелизную жизнь.

Baldur's Gate 3 доступна на PlayStation 5 и PC. А вот версия для Xbox пока только на подходе - она должна появиться позднее в этом году.