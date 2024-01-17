Игры Larian не будут выходить в подписных сервисах, утверждает глава компании Свен Винке

Ранее на этой неделе глава подписного отдела Ubisoft Филипп Тремблей вызвал массу споров, заявив, что геймеры должны привыкнуть к тому, что "не владеют своими играми". Руководитель Baldur's Gate 3 и генеральный директор Larian Studios Свен Винке с этим не согласился, заявив, что "вы не найдете наши игры на сервисе подписки".

Каким бы ни было будущее игр, контент всегда будет королем, - написал Винке в X. Но будет гораздо сложнее получить хороший контент, если подписка станет доминирующей моделью и избранная группа будет решать, что выйдет на рынок, а что нет. Прямая передача контента от разработчика к игрокам - вот что нужно делать.

По мнению Винке, модели подписки "всегда будут сводиться к анализу затрат и выгод, направленному на максимизацию прибыли". При этом Винке не против того, если другие разработчики захотят использовать подписные сервисы, просто игры Larian, такие как BG3, не будут выходить в них, потому что он хочет, чтобы другая экосистема - когда разработчик напрямую предоставляет игру игрокам - оставалась живой.

В этом нет ничего плохого, но это не может стать монополией подписных сервисов. Мы все уже зависим от избранной группы платформ цифровой дистрибуции, и открываемость - это жестокая вещь. Если все эти платформы перейдут на подписку, это станет дикостью. В результате "предпочтения службы подписки будут определять, какие игры будут создаваться.



Вы не найдете наших игр на сервисе подписки, хотя я уважаю то, что для многих разработчиков это возможность сделать свою игру. У меня нет проблем с этим. Я просто хочу убедиться, что другая экосистема не умрет, потому что она очень ценна.

С этим трудно поспорить, учитывая огромный успех Baldur's Gate 3. Она вышла в раннем доступе в 2020 году и была издана самой Larian, и такой уровень контроля помог Larian выпустить одну из самых успешных в критическом и коммерческом плане игр 2023 года. BG3 и Larian - доказательство того, что нам не нужны подписные сервисы, чтобы игры увидели свет, и что зачастую позволить людям, которые делают игру, продавать ее, работает не хуже.