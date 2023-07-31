Информация о появлении Baldur's Gate 3 на торрентах оказалась ложной - разработчики назвали новый размер ролевой игры

Несколько часов назад в сети стали появляться сообщения о том, что релизная версия Baldur's Gate 3 якобы уже находится на торрентах за три дня выхода. Но спустя несколько часов никто так и не нашел реального подтверждения этих слов.
Дело в том, что оригинальный пост об утечке появился на форуме 4Chan и оказался простой выдумкой — спустя семь часов никто так и не смог найти его. "Гвоздь в крышку гроба" этого слуха только что забили сами разработчики — по последней официальной информации, релизная версия ролевой игры будет весить 122 ГБ (что не соответствует размеру "слива").
Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Larian объявила о переносе даты выхода версии для ПК на месяц вперед, с 31 августа на 3 августа, чтобы избежать столкновения с выходящей в начале сентября Starfield от Bethesda. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).
В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры.
122 ГБ жирно
Это ещё без модов. Через два года под 150гб думаю вырастет)
У меня в киберпанке папка модс 23гб занимает только что проверил
Эх, помню на Fallout делал сборку модов на 100+ гб. Да-а-а, было время)
200 больше
Фигня,у меня 60 гб на xcom2
лишь бы это были не кат-сцены, как это было в nier automata. 2\3 игры занимали именно они
Это было ожидаемо что новость окажется фейком половина людей забайтелись якобы о взломе игры раньше релиза.
Если что для инфы 79 гб в рд. Так что спокойно ждём релиза 3 августа! )
79 гб то ранний доступ весила
В данный момент в рд она сейчас столько же и стоит. В релизе будет больше.
это еще с одним из последних обновлений, поначалу она 100+ весила, потом вес уменьшили
ага. Куча ненужного не оптимизированного хлама было. Помню как лагала на старте
Интересно а денуво будет?
Игра без зашиты. Либо на торрентах весят репаки с последнем патчем раннего доступа.
Тройная денуво, врм протект, онлайн привязка, и защита от чит кодов
ЪУЪ
какие репаки? Лицензия GOG качается и всё.
Собственно не вижу разницы как называть или писать суть та же. Или ты репаки с торрентов лицензией GOG называешь?
Стоп, а что я скачал?
150 гигов троянов и майнеров
))
150+150 сколько равно
Триста
Если оптом, то 260-270, а если в розницу, то 350-400.