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Baldur's Gate 3 06.10.2020
8.9 1 334 оценки

Информация о появлении Baldur's Gate 3 на торрентах оказалась ложной - разработчики назвали новый размер ролевой игры

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butcher69
Новости

Несколько часов назад в сети стали появляться сообщения о том, что релизная версия Baldur's Gate 3 якобы уже находится на торрентах за три дня выхода. Но спустя несколько часов никто так и не нашел реального подтверждения этих слов.

Дело в том, что оригинальный пост об утечке появился на форуме 4Chan и оказался простой выдумкой — спустя семь часов никто так и не смог найти его. "Гвоздь в крышку гроба" этого слуха только что забили сами разработчики — по последней официальной информации, релизная версия ролевой игры будет весить 122 ГБ (что не соответствует размеру "слива").

Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Larian объявила о переносе даты выхода версии для ПК на месяц вперед, с 31 августа на 3 августа, чтобы избежать столкновения с выходящей в начале сентября Starfield от Bethesda. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).

В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры.

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27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
jax baron

122 ГБ жирно

7
luVol

Это ещё без модов. Через два года под 150гб думаю вырастет)
У меня в киберпанке папка модс 23гб занимает только что проверил

7
4ETBEPG luVol

Эх, помню на Fallout делал сборку модов на 100+ гб. Да-а-а, было время)

3
Glodus_mc luVol

200 больше

-1
Grieverff luVol

Фигня,у меня 60 гб на xcom2

1
ТараканчЕг

лишь бы это были не кат-сцены, как это было в nier automata. 2\3 игры занимали именно они

1
Dimples

Это было ожидаемо что новость окажется фейком половина людей забайтелись якобы о взломе игры раньше релиза.

Если что для инфы 79 гб в рд. Так что спокойно ждём релиза 3 августа! )

1
ТараканчЕг

79 гб то ранний доступ весила

1
Dimples ТараканчЕг
весила

В данный момент в рд она сейчас столько же и стоит. В релизе будет больше.

0
worys ТараканчЕг

это еще с одним из последних обновлений, поначалу она 100+ весила, потом вес уменьшили

0
ТараканчЕг worys

ага. Куча ненужного не оптимизированного хлама было. Помню как лагала на старте

0
Никита Дроздоvv

Интересно а денуво будет?

-2
Dimples

Игра без зашиты. Либо на торрентах весят репаки с последнем патчем раннего доступа.

2
Glodus_mc

Тройная денуво, врм протект, онлайн привязка, и защита от чит кодов

4
AGS37 Glodus_mc
защита от чит кодов

ЪУЪ

0
ТараканчЕг Dimples

какие репаки? Лицензия GOG качается и всё.

0
Dimples ТараканчЕг

Собственно не вижу разницы как называть или писать суть та же. Или ты репаки с торрентов лицензией GOG называешь?

0
Grigorev_Petr

Стоп, а что я скачал?

-4
Aellie

150 гигов троянов и майнеров

17
SloT124

))

0
vanes999

150+150 сколько равно

2
Areo Ann vanes999

Триста

4
zzver1989 vanes999

Если оптом, то 260-270, а если в розницу, то 350-400.

5