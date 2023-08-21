Интерес игроков не угасает! Baldur's Gate 3 вновь преодолела отметку в 800 000 одновременных игроков ©

Baldur's Gate 3 вновь преодолела отметку в 800 000 одновременных игроков и в целом потеряла меньше, чем Hogwarts Legacy за тот же период времени.

В выходные Baldur's Gate 3 вновь превысила отметку в 800 000 одновременных игроков, достигнув отметки в 813 288. До рекорда в 875 343 одновременных игрока она не дотянула, но зато показала, что теряет гораздо меньше игроков, чем другие однопользовательские игры. Это сразу вызывает сравнение с Hogwarts Legacy, которая находится чуть выше нее по числу одновременных игроков - и результаты не в пользу игры от Avalanche.

За период с момента запуска, который состоялся 3 августа 2023 года, по 17 августа 2023 года графики SteamDB показывают весьма умеренную кривую снижения пикового количества одновременных игроков Baldur's Gate 3. Обычно однопользовательские игры теряют интерес гораздо быстрее.

Например, за сопоставимый период времени Hogwarts Legacy прошла путь от пика в 879 308 одновременных игроков до 527 849. Это все еще много, но падение очень резкое по сравнению с Baldur's Gate 3, что явно дает игрокам больше поводов вернуться в игру.

Впрочем, лучше обстоят дела с Elden Ring от FromSoftware, у которой в сопоставимые сроки пик тоже резко вырос, а затем резко упал в последующие недели.

Для остальных напоминаем, что Baldur's Gate 3 доступна для ПК, версия для PS5 выйдет 6 сентября 2023 года, а версия для Xbox - в последующие месяцы, возможно, в 2024 году.