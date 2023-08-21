Интерес игроков не угасает! Baldur's Gate 3 вновь преодолела отметку в 800 000 одновременных игроков

Baldur's Gate 3 вновь преодолела отметку в 800 000 одновременных игроков и в целом потеряла меньше, чем Hogwarts Legacy за тот же период времени.
В выходные Baldur's Gate 3 вновь превысила отметку в 800 000 одновременных игроков, достигнув отметки в 813 288. До рекорда в 875 343 одновременных игрока она не дотянула, но зато показала, что теряет гораздо меньше игроков, чем другие однопользовательские игры. Это сразу вызывает сравнение с Hogwarts Legacy, которая находится чуть выше нее по числу одновременных игроков - и результаты не в пользу игры от Avalanche.
За период с момента запуска, который состоялся 3 августа 2023 года, по 17 августа 2023 года графики SteamDB показывают весьма умеренную кривую снижения пикового количества одновременных игроков Baldur's Gate 3. Обычно однопользовательские игры теряют интерес гораздо быстрее.
Например, за сопоставимый период времени Hogwarts Legacy прошла путь от пика в 879 308 одновременных игроков до 527 849. Это все еще много, но падение очень резкое по сравнению с Baldur's Gate 3, что явно дает игрокам больше поводов вернуться в игру.
Впрочем, лучше обстоят дела с Elden Ring от FromSoftware, у которой в сопоставимые сроки пик тоже резко вырос, а затем резко упал в последующие недели.
Для остальных напоминаем, что Baldur's Gate 3 доступна для ПК, версия для PS5 выйдет 6 сентября 2023 года, а версия для Xbox - в последующие месяцы, возможно, в 2024 году.
И это без защиты Denuvo
вариативность прохождений, и разносторонность персонажей - будет держать интерес к игре
Какая вариативность, лол? В игре ДВЕ концовки и решаются они в последнем диалоге.
В игре нет ни слайдов, но эпилога. Ни один твой выбор не имеет значения. Не говоря уж о невероятной рельсовости игры. Во втором акте 100500 диалогов которыми ты подмазываешься к Кетерик Торму, даже братуешься с ним, а потом ХЛОП и всё это летит на смарку и всё равно файт.
Так же как и с Горташем если забратуешься, то ЕГО В КАТСЦЕНЕ убьют.
В игре абсолютно нулевая вариативность сюжетного повествования и нулевая реактивность мира на персонажа.
Даже, прости господи, Пасфайндер ВОТР сделал это в 3 раза лучше. Там и пути чичуть различаются и хотя бы слайды в концовке есть для каждого важного персонажа и места.
В БГ ни одно твой решение, кроме самого последнего - ни на что не влияет.
Игра пустышка
На этом плюсы и заканчиваются. А вот боёвки это проблема. Это не значит, что мне не нравятся тактические игры. Я сам в них играю, но тактический бой от Ларианов получился так себе. Очень душно! И постоянно приходится нажимать F5 и F8.
The game is praised even by those who have not played it, because it is fashionable, the power of hype )
Simulator F5 F8
После первого прохождения надо идти на второе
Это ещё за нпс нужно отыграть, у них у каждого уникальные сцены, квесты когда ими играешь
ВЕЛИКАЯ игра шедевр...в добрый путь
Ну кто бы сомневался, я тоже думаю второй раз пройти.
Почти сотня часов с релиза за плечами, еще не закончил, если честно, притомила игра уже, но не отпускает. Второй раз точно через несколько лет будет
Я думаю второй пач подождать,там обещали добавить что из предложенного пользователями. да модов побольше интересных выйдет .
Раз такое дело, то после патча точно 900к возьмут.
Первый патч выйдет - тоже вольюсь.
патчей уже было штук 5