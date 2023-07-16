Интерес к Baldur's Gate 3 продолжает расти - ролевая игра возглавляет мировой топ продаж в Steam ©

В настоящее время в глобальном рейтинге продаж Steam наблюдается очень интересная картина: Baldur's Gate 3 занимает первое место среди премиум-игр, чуть выше BattleBit Remastered и Dave the Diver, а также стоит отметить отличный результат Naraka: Bladepoint, которая после перехода на новую экономическую модель, состоявшегося на этой неделе, вышла на вторую позицию среди free-to-play игр.

За несколько дней Naraka: Bladepoint поднялась на 34 позиции, при этом следует отметить, что Baldur's Gate 3 все еще находится в раннем доступе и фактически будет доступна с 3 августа 2023 года. Таким образом, еще есть куда стремиться.

Среди других интересных результатов можно отметить присутствие в первой десятке Jagged Alliance 3, игры от Haemimont Games, только что вышедшей на рынок, которая занимает восьмое место в глобальном рейтинге и четвертое - в рейтинге игр премиум-класса.

Также следует отметить возвращение Team Fortress 2 в верхние эшелоны рейтинга (сейчас она занимает 11-ю позицию), а также рекордное количество одновременных игроков на серверах, достигнутое за последние 30 дней (253 225).

Точную информацию о лидерах продаж за неделю мы узнаем только во вторник, 18 июля, но уже можно не сомневаться что ролевая игра от Larian Studios займет одно из первых мест.