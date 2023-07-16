Интерес к Baldur's Gate 3 продолжает расти - ролевая игра возглавляет мировой топ продаж в Steam

В настоящее время в глобальном рейтинге продаж Steam наблюдается очень интересная картина: Baldur's Gate 3 занимает первое место среди премиум-игр, чуть выше BattleBit Remastered и Dave the Diver, а также стоит отметить отличный результат Naraka: Bladepoint, которая после перехода на новую экономическую модель, состоявшегося на этой неделе, вышла на вторую позицию среди free-to-play игр.
За несколько дней Naraka: Bladepoint поднялась на 34 позиции, при этом следует отметить, что Baldur's Gate 3 все еще находится в раннем доступе и фактически будет доступна с 3 августа 2023 года. Таким образом, еще есть куда стремиться.
Среди других интересных результатов можно отметить присутствие в первой десятке Jagged Alliance 3, игры от Haemimont Games, только что вышедшей на рынок, которая занимает восьмое место в глобальном рейтинге и четвертое - в рейтинге игр премиум-класса.
Также следует отметить возвращение Team Fortress 2 в верхние эшелоны рейтинга (сейчас она занимает 11-ю позицию), а также рекордное количество одновременных игроков на серверах, достигнутое за последние 30 дней (253 225).
Точную информацию о лидерах продаж за неделю мы узнаем только во вторник, 18 июля, но уже можно не сомневаться что ролевая игра от Larian Studios займет одно из первых мест.
Че за дауны в комментах?
Латентные напряглись что их совращают xD
да там изначально заголовок с опечаткой был :) чтоб аффтар поправил.
Люди не понимают, что это вообще за игра. Они вообще об игровой индустрии знают хоть что-то? Что они делают на Playground?
Ало, она играется прикольно, там сюжет прикольный, диалоги прикольные. Всем срать на "доп возможности"
Конченные в комментах индивидуумы)) Как же на вас плевать. На чО пропускайте шедевр.
Хотя сомневаюсь, что у вас вообще компьютеры имеются.
Было бы что возглавлять, когда на безрыбье и рак рыба.
Ничего удивительного, мало того, что толпа лгбтшников закупила по 5 копий игры, так к ним ещё и набежала толпа зоофилов, которые так же купила по 5 копий. Вот вам и топы продаж! Было бы чем гордится, что вашу игру скупают больные извращенцы!
кхмм......
Тебе такой термин, как "сарказм" известен?
Откуда столько любителей сношаться с животными? Я думал история с медведем убьет интерес к игре а не наоборот. Люди такие странные...мягко говоря
Пля... как же достали такие как вы... Не единожды сказано миру, что это друид принял облик медведя (своего рода костюм). И никто не заставит в игре такое проделывать.
Такие как вы, сильно напоминают глупцов, что хейтили ДАИ за то, что их там ...ахнут в жопу, не успеют они отвернуться. Не понимая при этом, что в течении игры не единожды надо нажать на реплику с огромным сердцем. Но нет, конечно же вы каждый раз "случайно" прожимаете такие реплики. Не говоря уже о том, что вы можете вообще не брать мужиков к себе в команду.
Чел, где же вы раньше были когда в других частях у Ларинов это всё присутствует? Почему вы молчали раньше и не осуждали? "Или считаете что вы не понимаете это другое?" В той же Divinity Original Sin 2 можно сношаться с расой Ящериц не кто же не плачет из-за этого. Так мало того что мы ещё будем сношаться с расой драконорожденными в БГ3 или "это другое вы не понимаете?" А тут увидели как друид сношается с вампиром в превращённого в костюм медведя сразу начали осуждать. Честное слово вы такие лицемерные зумерки. Можно просто обходить стороной такие сцены всё же зависит от выбора игрока как он поступит. )
Таких сцен в играх в принципе быть не должно и они не должны распространяться на территории нашей страны. Мне плевать что там в Divinity Original Sin 2, я никогда не слышал о ней, не играл и не собираюсь. Есть там такое? Ок, должно попасть попасть под запрет и не важно есть возможность избежать подобных сцен или нет
Те кто такое оправдывают должны быть изолированы и отправлены на медикаментозное лечение, вы психически больные
Потому что серия DoS не хайпанула в своё время так, как сейчас хайпанул BG3 и до сих пор остаётся специфически нишевым продуктом для любителей тактики, которых можно причислить к другому вымирающему подвиду геймеров - к любителям Point & Click адвенчурам.
О еще один помешанный. Прямо распирает вас латентных.