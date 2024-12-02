Исполнитель главной роли в Baldur's Gate 3 не был в курсе, что в игре есть откровенные сцены, пока она не вышла

Еще до запуска Baldur's Gate 3 было совершенно ясно, что это будет непристойная игра. Известно, что отрывок из романа Халсин стал вирусным после того, как его показали на Panel from Hell, показав, что мы можем заняться грязными делами с друидом в форме медведя.

Однако одного из актеров в игре ждал огромный сюрприз на запуске. Нил Робертс, который играет один из голосов Тава - тот, который по умолчанию используется для Dark Urge - не осознавал, что игра такая непристойная, пока она не вышла. Это связано с тем, что многие из основных актеров не имитировали различные звуки, издаваемые их персонажами в этих сценах, и эта обязанность легла на плечи других актеров.

Baldur's Gate 3 имел отдельных актеров для романтических сцен. Робертс признался в этом на MCM Comic Con Birmingham, в которой он принял участие вместе со своими коллегами Самантой Беарт (Карлах), Дэйвом Джонсом (Халсин), Эндрю Уинкоттом (Рафаэль) и Эммой Грегори (Минтара).

«Когда я записывал [голосовые реплики], я не делал никаких [хрюкающих звуков]», — сказал Робертс присутствующим. Он продолжил, сказав, что нагота создателя персонажа также стала сюрпризом. «Формирование ваших частей тела, я был довольно шокирован, я понятия не имел».

На тему шумов в романтических сценах Беарт добавила, что они не делали их и для Карлах, поскольку для этой части представления приходили «специалисты». Актер Алекс Джордан был одним из этих специалистов и ранее рассказывал о том, как он целовал свою руку, чтобы имитировать шумы, которые мы слышим в романтических сценах.

Если есть один актер, который очень хорошо понимал, во что он ввязывается, так это Дэйв Джонс. Он играл Халсина, поэтому ему пришлось озвучивать реплики, которые привели к этой сцене. Он не ожидал, что многие из нас захотят сблизиться с медведем, и это стало для него сюрпризом.