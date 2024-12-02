Исполнитель главной роли в Baldur's Gate 3 не был в курсе, что в игре есть откровенные сцены, пока она не вышла

Еще до запуска Baldur's Gate 3 было совершенно ясно, что это будет непристойная игра. Известно, что отрывок из романа Халсин стал вирусным после того, как его показали на Panel from Hell, показав, что мы можем заняться грязными делами с друидом в форме медведя.
Однако одного из актеров в игре ждал огромный сюрприз на запуске. Нил Робертс, который играет один из голосов Тава - тот, который по умолчанию используется для Dark Urge - не осознавал, что игра такая непристойная, пока она не вышла. Это связано с тем, что многие из основных актеров не имитировали различные звуки, издаваемые их персонажами в этих сценах, и эта обязанность легла на плечи других актеров.
Baldur's Gate 3 имел отдельных актеров для романтических сцен. Робертс признался в этом на MCM Comic Con Birmingham, в которой он принял участие вместе со своими коллегами Самантой Беарт (Карлах), Дэйвом Джонсом (Халсин), Эндрю Уинкоттом (Рафаэль) и Эммой Грегори (Минтара).
«Когда я записывал [голосовые реплики], я не делал никаких [хрюкающих звуков]», — сказал Робертс присутствующим. Он продолжил, сказав, что нагота создателя персонажа также стала сюрпризом. «Формирование ваших частей тела, я был довольно шокирован, я понятия не имел».
На тему шумов в романтических сценах Беарт добавила, что они не делали их и для Карлах, поскольку для этой части представления приходили «специалисты». Актер Алекс Джордан был одним из этих специалистов и ранее рассказывал о том, как он целовал свою руку, чтобы имитировать шумы, которые мы слышим в романтических сценах.
Если есть один актер, который очень хорошо понимал, во что он ввязывается, так это Дэйв Джонс. Он играл Халсина, поэтому ему пришлось озвучивать реплики, которые привели к этой сцене. Он не ожидал, что многие из нас захотят сблизиться с медведем, и это стало для него сюрпризом.
Да ладно, не такая уж она и непристойная. По 1 сцене на 1 перса, всё строго по избитым канонам жанра. Даже в единственном в игре борделе и то нет горячей сцены, тупо экран темнеет. Просто разрабы зашли с козырей, показав медведоса со сцены, вот и стереотип сложился.
Там всего одна боле менее откровенная сцена с темной эльфийкой, и все остальные сцены черный экран
Ну так дроу знают толк в телесных радостях
Зал захотел этого кринжа...
Да-да, конечно, не знал он. Это что-то из разряда инженеры первой космической ракеты не знали, что она полетит в космос))
Ага а ещё из разряда,сделаем мы ядерку и не знаем что ее будут использовать как бомбу.
ну вообще большая вероятность что не знал, сейчас все ключевые сцены озвучивают в слепую, что бы избежать утечку сюжета
Такие сцены прописываются в контракте обычно
Сразу вспомнился бородатый анекдот: "У композитора не было денег и его попросил режиссёр написать музыку незнамо для чего, тот написал, потом приходит на премьеру никого, только пожилая пара ну на экране порнушка под его музыку в том числе и с собакой. Он красный от стыда поворачивается к паре: "Это моя музыка", те со стеклянными глазами "Ага...а собачка наша..."
Ну да, а когда он читал свои диалоги, где Астарион на вечеринке дословно говорит Таву, что хочет секса, он не понял, что в игре есть секс?
шляпа как-то...
Исполнитель роли медведя?
божечки, какие все невинные овечки в актерах дубляжа)
Все запросы от игроков, обсуждались на форумах игры в течении трех лет; еще во время раннего доступа; о каком неведении может идти речь.
// Никита Стебаков