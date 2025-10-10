Исполнитель роли Астариона из Baldur's Gate 3 рассказал, как работа в видеоиграх помогла ему выбраться из долгов

Исполнитель роли вампира Астариона из Baldur’s Gate 3, актёр Нил Ньюбон, признался, что работа с технологиями захвата актёрской игры буквально спасла ему жизнь. В своём выступлении на конференции TEDxNorthern Quarter он рассказал, как оказался в долговой яме и чуть не потерял карьеру, прежде чем видеоигры подарили ему второй шанс.

По словам Ньюбона, в какой-то момент его актёрская карьера пошла под откос:

«Я оказался в долгах на 34 тысячи фунтов, жил в полуразвалившейся квартире и не мог найти работу. Всё катилось вниз».

Актёр вспоминает, что вдохновение пришло неожиданно — после того как он случайно прочитал статью в журнале PC Gamer о работе актёров озвучки и motion capture в играх:

«Я подумал: “Я ведь сам геймер, почему я не пробую себя в этом?”»

Так Ньюбон попал на съёмки Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier, а вскоре — и в другие проекты. Тогда, по его словам, мало кто верил в будущее игрового актёрства:

«Бывшие друзья, агенты, даже семья считали, что я совершаю ошибку. Но именно тогда ко мне вернулся мой внутренний инстинкт, и я понял, что это правильный путь».

С тех пор Ньюбон стал одним из самых узнаваемых актёров в игровой индустрии, получив признание за роль Астариона в Baldur’s Gate 3 и другие работы в области захвата движений.

«Захват актёрской игры не просто спас мне жизнь — он вдохнул в неё новую энергию», — подытожил актёр.

Сегодня Нил Ньюбон активно выступает за развитие актёрского мастерства в игровой индустрии и считает, что этот формат сочетает в себе лучшее из театра, кино и технологий будущего.