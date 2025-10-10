ЧАТ ИГРЫ
Baldur's Gate 3 06.10.2020
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 17 377 оценок

Исполнитель роли Астариона из Baldur's Gate 3 рассказал, как работа в видеоиграх помогла ему выбраться из долгов

IKarasik IKarasik

Исполнитель роли вампира Астариона из Baldur’s Gate 3, актёр Нил Ньюбон, признался, что работа с технологиями захвата актёрской игры буквально спасла ему жизнь. В своём выступлении на конференции TEDxNorthern Quarter он рассказал, как оказался в долговой яме и чуть не потерял карьеру, прежде чем видеоигры подарили ему второй шанс.

По словам Ньюбона, в какой-то момент его актёрская карьера пошла под откос:

«Я оказался в долгах на 34 тысячи фунтов, жил в полуразвалившейся квартире и не мог найти работу. Всё катилось вниз».

Актёр вспоминает, что вдохновение пришло неожиданно — после того как он случайно прочитал статью в журнале PC Gamer о работе актёров озвучки и motion capture в играх:

«Я подумал: “Я ведь сам геймер, почему я не пробую себя в этом?”»

Так Ньюбон попал на съёмки Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier, а вскоре — и в другие проекты. Тогда, по его словам, мало кто верил в будущее игрового актёрства:

«Бывшие друзья, агенты, даже семья считали, что я совершаю ошибку. Но именно тогда ко мне вернулся мой внутренний инстинкт, и я понял, что это правильный путь».

С тех пор Ньюбон стал одним из самых узнаваемых актёров в игровой индустрии, получив признание за роль Астариона в Baldur’s Gate 3 и другие работы в области захвата движений.

«Захват актёрской игры не просто спас мне жизнь — он вдохнул в неё новую энергию», — подытожил актёр.

Сегодня Нил Ньюбон активно выступает за развитие актёрского мастерства в игровой индустрии и считает, что этот формат сочетает в себе лучшее из театра, кино и технологий будущего.

Комментарии:  10
SatirDog

По-моему уже была эта новость, причем довольно давно.

5
DjаzZy

https://www.playground.ru/baldurs_gate_3/news/nil_nyubon_ispolnitel_roli_astariona_v_baldurs_gate_3_blagodaren_videoigram_oni_spasli_ego_kareru-1738174?ysclid=mgl8b5luo7122680121

Так и есть. Он похоже её уже кому только можно рассказал)

4
Jesse Faden DjаzZy

Забыл человек, ну ё-моё )

2
Tiger Goose
Актёр Астариона

Писать так — неправильно.

3
BluntZebulon

Астарион актёра?

Ответынамоикоментынечитаю

Писать стоя или сидя.

1
HellowRainbow

Ну гениальная же игора, ну. Какие еще нужны доказательства

1
Лилиирр

Рада за него, он вдохнул душу в своего персонажа

1
Hughey

Шикарно мужик отыграл, вечный респект!

vertehwost

Переспав с медведем?