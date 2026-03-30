Исполнитель роли Астариона объяснил, почему экранизация Baldur's Gate 3 не может быть точной и призвал дать сериалу шанс

В феврале 2026 года стало официально известно, что HBO разрабатывает игровой сериал по мотивам Baldur’s Gate 3. Шоураннером проекта выступит Крэйг Мэйзин, известный по работе над "Чернобылем" и "Одни из нас". При этом сама Larian Studios не принимает прямого участия в создании телевизионной версии.

Несмотря на то, что подробности о проекте пока держатся в секрете, его анонс уже вызвал волну беспокойства среди преданных фанатов игры. В разговор вступил Нил Ньюбон, актер, подаривший голос и мимику вампиру Астариону. В интервью порталу FRVR Ньюбон призвал фанатов успокоиться, напомнив, что премьера сериала состоится еще очень нескоро.

Ньюбон с пониманием отнесся к тревоге фанатов, но подчеркнул, что критика в адрес еще не вышедшего проекта неуместна. Поскольку возвращение Астариона в сериал HBO весьма вероятно, Ньюбон надеется, что фанаты дадут шанс создателям сериала.

Я очень надеюсь, что люди дадут создателям пространство для творчества. Художественным проектам нужно давать время "дозреть". Что из этого выйдет - никто не знает, но Крэйг Мэйзин - потрясающий сценарист и шоураннер. "Чернобыль" - отличный пример того, насколько хорош его сценарий.

Ньюбон отметил, что в современном интернете люди часто склонны "набрасываться" на проект еще до его выхода, и хотя это часто продиктовано любовью к первоисточнику, такая реакция преждевременна.

Ничего еще не случилось, понимаете? Давайте сначала посмотрим готовую работу, а уже потом будем реагировать.

Актер также призвал не ждать покадрового переноса игры на экран. Он напомнил, что успешная адаптация требует переосмысления. По словам Ньюбона, ключевая проблема многих фанатов - непонимание разницы между игровыми и пассивными видами медиа.

Телевидение, кино, театр - это пассивное созерцание режиссерского замысла. А игры - это активное участие. Вы напрямую вовлечены в историю. Важно понимать: это разные форматы. И экранизация Baldur's Gate 3 - это адаптация, продолжение истории, но в формате телесериала. Оно не может быть интерактивным, потому что это не игра.

Сам Ньюбон не скрывает, что был бы рад вернуться к роли Астариона, если представится возможность.

Мне очень приятно видеть, как Астарион появляется повсюду. Я бы с удовольствием продолжал играть его, если бы мог. Это не тот персонаж, про которого я говорю: "Отлично, работу сделал, можно вычеркивать". Он по-прежнему вызывает у меня огромный интерес.

На данный момент дата выхода сериала не объявлена. Проект находится на ранних стадиях разработки.