Исполнитель роли Астариона утверждает, что игроки Baldur's Gate 3 еще не нашли тщательно скрытую двухчасовую секцию ©

Один из актеров Baldur's Gate 3 утверждает, что существует еще около "двух часов контента", который пока никто не обнаружил, и найти его практически невозможно.

Исполнитель роли Астариона, Нил Ньюбон, регулярно проводит живые трансляции, на которых подписывает распечатки и отвечает на вопросы фанатов, а в одном легендарном моменте на Twitch его убил тот самый вампир, которого он озвучивает в ролевой игре, и в приведенном ниже ролике с трансляции Ньюбона на Twitch 31 августа он рассказывает о чем-то весьма интригующем. Актер рассказывает о сцене, которую он поклялся сохранить в тайне и которую, судя по всему, еще никто не раскрыл. Актер Baldur's Gate 3 говорит, что существует еще около "двух часов контента", который еще никто не раскрыл, и найти его, судя по всему, практически невозможно.

"Есть даже кое-что, о чем я знаю, но до чего вы не доберетесь, пока не сделаете то, что, я думаю, никто не собирается делать", - говорит Ньюбон с легкой издевкой. "Мне сказали это по секрету", - добавляет он, твердо решив, что не может раскрыть ни единой детали, касающейся этого момента. Он даже не может сказать, касается ли это его собственного персонажа.

"Думаю, я один из немногих, кто знает об этом. Это просто чертовски безумно", - продолжает актер. Ньюбон уточняет, что его содержание составляет около "двух часов", и он не может дать даже "туманной подсказки" о нем — таков его секретный, тщательно охраняемый статус.

Очевидно, что этому ролику уже почти три недели, так что вполне возможно, что кто-то из игроков Baldur's Gate 3 уже раскрыл "секрет", о котором говорит Ньюбон. Тем не менее, пока не было никаких явных сообщений или подтверждений этому. Но если учесть, что речь идет о ролевой игре с огромным количеством вариантов выбора, рассчитанных на сотни часов, то кто знает, где находится эта двухчасовая последовательность в море Baldur's Gate 3.

Зрители, посмотревшие ролик выше, попытались разгадать главный секрет Ньюбона. Одни считают, что это "романтическая сцена Шэдоухарт из раннего доступа", которую, очевидно, было "невозможно" получить до полного запуска игры в прошлом месяце. Другие полагают, что это не связано с основными персонажами, такими как Астарион, поскольку Ньюбон упоминает, что ему "сказали об этом по секрету".

Теоретически может пройти еще много лет, прежде чем кто-то раскроет эту "сумасшедшую" двухчасовую последовательность в Baldur's Gate 3. Какие странные решения придется принять игрокам, чтобы найти что-то совершенно новое?