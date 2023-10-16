Исполнитель роли Астариона в Baldur's Gate 3 думал, что все убьют его персонажа ©

Астарион стал одним из самых популярных персонажей Baldur's Gate 3, а также компаньоном с самой преданной фанбазой. Однако актер Нил Ньюбон, получив роль, не предполагал, что она станет настолько важной частью сюжета, ведь в Dungeons & Dragons вампиров обычно просто убивают.



Эта информация была получена в ходе презентации Baldur's Gate 3 на выставке EGX, где актеры рассказали о своих ролях. Ньюбон рассказал о первых днях игры Астариона и о том, как он думал, что большинство игроков вобьют кол в его сердце.

"Сначала я не знал, что он компаньон, я думал, что это просто вампир, которого ты убиваешь, потому что так делают люди", - сказал Ньюбон, отвечая на вопрос о том, что он чувствовал, играя Астариона в самом начале. "Большинство людей, играя в игру, убивают. Я думаю, что большинство людей в этой комнате хотя бы раз убивали меня, верно?" К возможному удивлению, очень немногие в аудитории признались, что убивали его.



Первоначальные опасения Ньюбона о том, что большинство игроков убьют Астариона и не придадут этому значения, оказались не так уж далеки от истины. Хотя его можно убить очень рано, игра дает вам возможность убить его, как только он попытается полакомиться вами, в остальном вы можете держать его рядом до самого конца. Собственно, всех компаньонов тоже можно убить на ранней стадии, так что Астарион здесь не исключение.



Впрочем, Ньюбон был не единственным актером, удивленным тем, каким получился его персонаж. На той же панели актер Халсина, Дэйв Джонс, рассказал, что не думал, что многие фанаты захотят порезвиться с его персонажем в медвежьей форме.