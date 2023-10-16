Исполнитель роли Астариона в Baldur's Gate 3 думал, что все убьют его персонажа

Астарион стал одним из самых популярных персонажей Baldur's Gate 3, а также компаньоном с самой преданной фанбазой. Однако актер Нил Ньюбон, получив роль, не предполагал, что она станет настолько важной частью сюжета, ведь в Dungeons & Dragons вампиров обычно просто убивают.
Эта информация была получена в ходе презентации Baldur's Gate 3 на выставке EGX, где актеры рассказали о своих ролях. Ньюбон рассказал о первых днях игры Астариона и о том, как он думал, что большинство игроков вобьют кол в его сердце.
"Сначала я не знал, что он компаньон, я думал, что это просто вампир, которого ты убиваешь, потому что так делают люди", - сказал Ньюбон, отвечая на вопрос о том, что он чувствовал, играя Астариона в самом начале. "Большинство людей, играя в игру, убивают. Я думаю, что большинство людей в этой комнате хотя бы раз убивали меня, верно?" К возможному удивлению, очень немногие в аудитории признались, что убивали его.
Первоначальные опасения Ньюбона о том, что большинство игроков убьют Астариона и не придадут этому значения, оказались не так уж далеки от истины. Хотя его можно убить очень рано, игра дает вам возможность убить его, как только он попытается полакомиться вами, в остальном вы можете держать его рядом до самого конца. Собственно, всех компаньонов тоже можно убить на ранней стадии, так что Астарион здесь не исключение.
Впрочем, Ньюбон был не единственным актером, удивленным тем, каким получился его персонаж. На той же панели актер Халсина, Дэйв Джонс, рассказал, что не думал, что многие фанаты захотят порезвиться с его персонажем в медвежьей форме.
Я его использую что бы всякие замки взламывать и обезвреживать ловушки, так что как по мне он очень ценный союзник ))
Выгнал сразу, как только он подкрался чтобы выпить кровь
А я его про проткнул...)
Ну в смысле колом...)
Деревянным )
тоже убил на этом месте, как то раздражал
Для меня нет не любимого героя все нравится.Но больше всего понравился темный соблазн.Который можно сказать нашел и объединил злодеев
Гейл меня задолбал уже , фокус хотел показать значит. Минтару я раздел, но перед этим убил.
Как ж его убьёшь?, — связь с медведем это вам не шутка.
Ну, так он самый харизматичный. Да и кол ему все давно ещё в РД вгоняли. Так что ничего нового.
Не понимаю зачем в подобных рпг убивать кого-то из сопартийцев? Это же интересный квестовый контент, а то и лут. Никогда никого не убивал из компаньонов в играх, разве что только один раз в Пасфайндере Камеллию пришлось убить, потому что она совсем уж законченной маньячкой оказалась, там совсем уж хороших вариантов не было
Угу. А еще карамелька была единственной натуралкой на всю игру. Но повестки там, конечно, нет... Вы что...
Для отыгрыша, например слабо представляю паладина в пати с вампиром тем более который хотел в крысу попить кровушки
Там в самом начале тычут лесб в виде орчихи и разведчицы, забыл как их зовут
Там целое комбо - одна из них еще и трап.
SCUMелию убить совсем не грех, даже я играя Личем, Демоном и остальными, почти всегда хочу её прикончить.
Я тоже удивлен тому, что мало кто убивал его. Недумал я, что в нашей стране так сильно любят гомиков.
Хотя чему удивляться, если многие свято верят в то, что эта игра лучшая, так как в ней вас может трахнуть медведь.
Видимо нравится нашему народу, когда их трахают
Да тупо разогнали хайп-трейн при поддержке китайской Тенсент, которой принадлежит треть компании Лариан. Не более.
Так-то в том же стиме через раз поднимается как тема з*ебавшей всех повестки, так и куча проблем этого распиаренного куска кала. Но первые темы оперативно трут "прогрессивные" модеры из Лариан, а вторые скрываются под шквалом хвалебных од, которые высерают хомячки с напрочь отсутствующим мозгом.
Там все персонажи такие им без разницы какого ты пола
Не знаю почему до сих пор разработчики в рпг не разрешают выбирать ориентацию персонажа при создании, что бы к тебе яйца не подкатывали, По-моему все были бы довольны
Отвечаю - потому что Ларианы топят за заднеприводных.
Идею с выбором ориентации уже предлагали в тех же обсуждениях в Стиме, но бравые заднеприводные бельгийцы вовремя заметили угрозу своим нетрадиционным ценностям и забанили этого мерзкого натурала! *сарказм*