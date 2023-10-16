Исполнитель роли Хальсина не думал, что многие игроки захотят "завалить" медведя в Baldur's Gate 3 ©

О, Хальсин. У него так много дел: и управление Рощей Друидов (не очень удачное), и попытки покончить с Проклятием Теней. Но, увы, компаньон из Baldur's Gate 3 всегда будет известен только одним - с ним можно переспать, пока он находится в форме медведя.

Исполнитель роли Хальсина - Дэйв Джонс - очевидно, знал обо всем этом еще до релиза, так как именно ему пришлось записывать диалог, в котором говорилось о сексуальном акте. Но, выступая на выставке EGX, Джонс признался, что не думал, что не думал, что многим фанатам захочется переспать с медведем-гуманоидом. Как же он ошибался.

Это выяснилось, как только Джонс вместе с другими участниками актерского состава Baldur's Gate 3 посетил выставку EGX. Всех попросили рассказать о своей любимой фразе из игры, и аудитория сразу же взорвалась смехом, когда дошла очередь до Джонса - его нерешительность сразу же дала понять, что его выбор пал именно на эту сцену.

"Я не думал, что многие игроки выберут такой путь", - сказал Джонс, зная, что все мы понимаем, что он имеет в виду. Но, должно быть, это [голос Халсина] "Тебе... нравится?".

Как можно догадаться, эта фраза звучит во время знаменитой романтической сцены с Хальсином. На середине сцены он немного перевозбуждается и переходит в форму медведя. Когда он придет в себя, то извинится. Однако у вас есть возможность сказать: "Не извиняйся. Мне это понравилось".

Выступление Джонса перед живой аудиторией было встречено смехом и аплодисментами, и неудивительно, что именно эта фраза привлекла его внимание. Но вот что действительно поражает, так это то, что он думал, что игроки не станут массово пользоваться этим вариантом. По правде говоря, он слишком доверял каждому из нас.

Это далеко не единственное открытие на панели Baldur's Gate 3. Чуть ранее Амелия Тайлер, играющая роль рассказчика в игре, рассказала нам, что в игре у нее 17 разных голосов, поскольку ее стиль повествования меняется в зависимости от того, за кого вы играете. По ее словам, больше всего ей понравилось записывать голос The Dark Urge, так как в нем очень много зла. Вне зависимости от того, какое повествование вы выбрали, удивительно, что Larian включила в игру так много разных реплик. Поэтому, если вы выберете другое происхождение для повторного прохождения игры, вам не придется слушать одно и то же повествование дважды.