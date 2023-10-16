Исполнитель роли Хальсина не думал, что многие игроки захотят "завалить" медведя в Baldur's Gate 3

О, Хальсин. У него так много дел: и управление Рощей Друидов (не очень удачное), и попытки покончить с Проклятием Теней. Но, увы, компаньон из Baldur's Gate 3 всегда будет известен только одним - с ним можно переспать, пока он находится в форме медведя.
Исполнитель роли Хальсина - Дэйв Джонс - очевидно, знал обо всем этом еще до релиза, так как именно ему пришлось записывать диалог, в котором говорилось о сексуальном акте. Но, выступая на выставке EGX, Джонс признался, что не думал, что не думал, что многим фанатам захочется переспать с медведем-гуманоидом. Как же он ошибался.
Это выяснилось, как только Джонс вместе с другими участниками актерского состава Baldur's Gate 3 посетил выставку EGX. Всех попросили рассказать о своей любимой фразе из игры, и аудитория сразу же взорвалась смехом, когда дошла очередь до Джонса - его нерешительность сразу же дала понять, что его выбор пал именно на эту сцену.
"Я не думал, что многие игроки выберут такой путь", - сказал Джонс, зная, что все мы понимаем, что он имеет в виду. Но, должно быть, это [голос Халсина] "Тебе... нравится?".
Как можно догадаться, эта фраза звучит во время знаменитой романтической сцены с Хальсином. На середине сцены он немного перевозбуждается и переходит в форму медведя. Когда он придет в себя, то извинится. Однако у вас есть возможность сказать: "Не извиняйся. Мне это понравилось".
Выступление Джонса перед живой аудиторией было встречено смехом и аплодисментами, и неудивительно, что именно эта фраза привлекла его внимание. Но вот что действительно поражает, так это то, что он думал, что игроки не станут массово пользоваться этим вариантом. По правде говоря, он слишком доверял каждому из нас.
Это далеко не единственное открытие на панели Baldur's Gate 3. Чуть ранее Амелия Тайлер, играющая роль рассказчика в игре, рассказала нам, что в игре у нее 17 разных голосов, поскольку ее стиль повествования меняется в зависимости от того, за кого вы играете. По ее словам, больше всего ей понравилось записывать голос The Dark Urge, так как в нем очень много зла. Вне зависимости от того, какое повествование вы выбрали, удивительно, что Larian включила в игру так много разных реплик. Поэтому, если вы выберете другое происхождение для повторного прохождения игры, вам не придется слушать одно и то же повествование дважды.
Ну такое... Даже и в мыслях не было заниматься "подобным" с друидом в форме медведя... Вот если бы в форме совуха или ферала 😍🐈⬛
Люблю заваливать медведей..
Мне кажется, это больше ограниченность и узколобость геймерского сообщества, раз из всей игры они видят лишь шпехачь с
Не зря халсинна вальнул, как и всех рогатых.
ну это настоящая рпг,поэтому при первом прохождении тупо друзья не более,при втором за злого вальнул хелсинга и всех друидов,при третьем уже послал куда подальше и одновременно заромансил всех женских напарников шадовку,жабу и рогатою франкенштейку(спасибо модам)...
Как же это противно. Но фанатики наверняка зарядят своё "это другое", "это настоящая рпг" и заминусуют)) товарищи, извращения не входят в рпг-составляющую.
В рпг-составляющую входить все возможные варианты отыгрыша. Или для тебя отыгрывать например маньяка-убийцу - хорошо, а похотливого ловеласа - уже плохо и недопустимо? Это лицемерие и ханжество.
В рпг составляющуюю входит сатира и юмор. А так же отыгрыш персонажа. Это лишь одна из тысяч возможностей игры. А извращение это уже когда ты эту возможность используешь.
противно даже не понимать что не обязательно романсить этого персонажа,его даже грохнуть можно,но фанатики даже не понимают что рпг это обширная возможность быть хоть извращенцем хоть маньяком хоть героем...
Так отыгрыш маньяка-убийцы - это вполне нормально, так как там, как минимум, сюжет меняется, а соитие с медведем это просто зоофилия, не несущая в себе никакого развитие сюжета. Зачем вообще сравнивать эти две вещи не имеющие ничего общего?
Всё, как я и говорил 😂😂👆
"Однако у вас есть возможность сказать: "Не извиняйся. Мне это понравилось"."
"Но вот что действительно поражает, так это то, что он думал, что игроки не станут массово пользоваться этим вариантом."
Сколько же на Земле, благодаря массмедиа, стало психологически больных, совершенно не здоровых, "продвинутых" "индивидуальностей". Пипец. И это, на самом деле, не весело и не невинно, как утверждают адепты, это деградация населения планеты. Содом и Гоморра, остались в прошлом и забыты? Порой, глядя на то, что происходит в западном мире и то с каким остервенение они насаждают эту больную повестку, думается, что неплохо было бы повторить урок.
Камон, это просто игра и мем.
Глядя на то количество мягких, я бы даже сказал "пластичных" "мужиков", точнее молодых людей, с которыми, по работе, мне приходится общаться, не думаю, что всё так как ты написал. Это действительно стало проблемой, даже у нас в России, и с этим обязательно надо бороться, имхо, так быть не должно.
Ага если я играю в шутеры я завтра всех перестреляю, а в хитмэен стану наёмным убийцей и меня во избежания этого прямо сейчас нужно посадить и разрабов. тоже, это же стимуляция к убийству по твоей логике. То есть ты реально считаешь, что если кто-то для ржача переспал с медведем в игре, он хочет этого в реале? Я например делал сейв перед этой сценой, а это сделал, чтобы поржать, а потом перезагрузить и продолжить отношения с Шэдоухарт, но больше меня убила не сцена, а эффект кровотечения после неё Larian и здесь всё предусмотрели)
Ты что "это же другое"!!!
Если вот так писать, то мнение становится более авторитетным, и человеки начинают прислушиваться, а не игнорировать, ведь текст не пестрит, да и в выделенных фрагментах текста находится основной смысл предложения, да?!
Ещё можно попробовать вот так вот - говорят, что работает ещё лучше.