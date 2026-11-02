Исполнительница ролей Орин и Леди Димитреску рассказала, что любит озвучивать горячих кровожадных злодеек

Актриса Мэгги Робертсон, подарившая свой голос и харизму одной из самых запоминающихся антагонисток последних лет - леди Димитреску из Resident Evil Village, а также безумной последовательнице Баала Орин Красной из Baldur's Gate 3, призналась, что играть злодеек - ее любимое занятие. В интервью Робертсон с иронией отметила, что, похоже, прочно заняла нишу "самых горячих и кровожадных злодеек в видеоиграх".

Кажется, я монополизирую рынок самых горячих и кровожадных злодеек в видеоиграх. Эм, я не против. Определенно, играть злодея веселее, особенно такого, как Орин. Там не было неправильных ответов. Не существовало понятия "зашла слишком далеко".

Впрочем, актриса призналась, что рамки все же существовали - и их пришлось устанавливать голосовому режиссеру.

Хотя, говоря это, я понимаю, что "зайти слишком далеко" все-таки существовало. Мне определенно приходилось сбавлять обороты. Были моменты, когда голосовой режиссер Том говорил: "Эй, это было на 11, но давай теперь на 5",

— рассказала Робертсон, намекая на избыточную интенсивность игры.

Орин Красная - одна из главных антагонисток Baldur's Gate 3: жестокая и непредсказуемая последовательница Баала, способная менять облик. Леди Димитреску, несмотря на относительно скромное экранное время в Resident Evil Village, превратилась в настоящий феномен и лицо маркетинговой кампании игры во многом благодаря росту, харизме и фирменному голосу актрисы.

Фанаты в комментариях к ролику сходятся во мнении, что именно голос Робертсон придаёт ее героиням особый "пробирающий" шарм. Сама актриса подчеркивает: каждый злодей уникален и требует индивидуального подхода, так что "монополия" на кровожадных красавиц - не просто совпадение, а осознанный выбор в пользу ролей, где можно выйти за пределы дозволенного.