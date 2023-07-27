Исполнительница роли Леди Димитреску рассказала о своем персонаже в Baldur's Gate 3

Мэгги Робертсон, исполнительница роли легендарной леди Димитреску в Resident Evil Village, сыграет еще одну запоминающуюся злодейку, на этот раз в Baldur's Gate 3.
Орин (Orin the Red), как называют этого персонажа, - магическая угроза, меняющая форму. Сексуальная, но садистка, она будет то и дело появляться в игре, чтобы проверить вашу решимость.
Орин работает на одну из высших сил, против которой вы выступаете в игре, и визуально она выделяется своими почти полностью белыми глазами, пылающим красным и откровенным костюмом, а на коже можно увидеть дымчатые узоры. Она безжалостна и попытается использовать свои способности к изменению формы, чтобы застать вас врасплох и обмануть, заставляя принимать ужасные решения.
В этой роли Мэгги Робертсон присоединится к генералу Кетерику Торму (Дж.К. Симмонс) и лорду Энверу Горташу (Джейсон Айзекс), чтобы завершить "нечестивый триумвират" злодеев в Baldur's Gate 3.
Для меня было большой честью даже находиться в одной сфере, не говоря уже о совместных сценах с Джей К. Симмонсом и Джейсоном Айзексом... и это было так вдохновляюще и волнующе - увидеть их работу в этой игре и ощутить, как наши персонажи объединяются в совместных сценах, создавая этот нечестивый, злой триумвират.
Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Larian объявила о переносе даты выхода версии для ПК на месяц вперед, с 31 августа на 3 августа, чтобы избежать столкновения с выходящей в начале сентября Starfield от Bethesda. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).
В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры.
Скорей бы уже вышла. И прощай, реал, на пару месяцев.
Тут кста заявления уже сделали связи с отпусками у людей для BG3. )
Боюсь, что отпуск надо брать авансом и за следующий год, тк месяца не хватит точно.
Хах, Я уже взял 😎
Если найдётся способ переломить на свою сторону потакая её желанием то возможно и убивать её не придётся и можно натравить на высших сил. Но почему то чувствуется плохой концовкой для гг если выборы будут таковыми. )
Ну, не знаю, выглядит адекватнее Scumелии в одноименной игре.
Я могу ошибаться конечно, однако, мне кажется, она может быть романсабельной.
О прикольно ,выйдет посмотрим .
А она ни чё такая в реале!)
Не вижу тут ничего сексуального, просто мрась, которую чем раньше убьем - тем меньше от нее вреда окружающей среде
Вот почему нужно всегда играть с оригинальной озвучкой, дубляж убивает всю актёрскую игру и образ персонажа который дизайнер персонажей и режиссёры пытаются изобразить. Только они понимаю как он должен звучать, они подсказывают актёру как нужно отыгрывать и тд. В дубляже всё это убивается напрочь, хотя конечно бывают редкие исключения 🤷♂️