Исполнительница роли Леди Димитреску рассказала о своем персонаже в Baldur's Gate 3 ©

Мэгги Робертсон, исполнительница роли легендарной леди Димитреску в Resident Evil Village, сыграет еще одну запоминающуюся злодейку, на этот раз в Baldur's Gate 3.

Орин (Orin the Red), как называют этого персонажа, - магическая угроза, меняющая форму. Сексуальная, но садистка, она будет то и дело появляться в игре, чтобы проверить вашу решимость.

Орин работает на одну из высших сил, против которой вы выступаете в игре, и визуально она выделяется своими почти полностью белыми глазами, пылающим красным и откровенным костюмом, а на коже можно увидеть дымчатые узоры. Она безжалостна и попытается использовать свои способности к изменению формы, чтобы застать вас врасплох и обмануть, заставляя принимать ужасные решения.

В этой роли Мэгги Робертсон присоединится к генералу Кетерику Торму (Дж.К. Симмонс) и лорду Энверу Горташу (Джейсон Айзекс), чтобы завершить "нечестивый триумвират" злодеев в Baldur's Gate 3.

Для меня было большой честью даже находиться в одной сфере, не говоря уже о совместных сценах с Джей К. Симмонсом и Джейсоном Айзексом... и это было так вдохновляюще и волнующе - увидеть их работу в этой игре и ощутить, как наши персонажи объединяются в совместных сценах, создавая этот нечестивый, злой триумвират.

Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Larian объявила о переносе даты выхода версии для ПК на месяц вперед, с 31 августа на 3 августа, чтобы избежать столкновения с выходящей в начале сентября Starfield от Bethesda. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).

В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры.