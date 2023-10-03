Исполнительница роли Минтары в Baldur's Gate 3 вернулась в студию - есть надежда на новый контент

Baldur's Gate 3 по-прежнему продолжает оставаться на слуху. Larian Studios продолжают обновлять игру, внося в нее изменения, а также корректируя геймплей и другие сюжетные элементы на основе отзывов фанатов. А в случае с одной из компаньонов, Минтарой, по всей видимости, в игре появится еще больше контента, связанного с этим персонажем, так как актриса озвучки Эмма Грегори на днях сообщила, что она снова находится в студии.
Грегори, которая озвучивала Минтару в Baldur's Gate 3, не так давно опубликовала твит, в котором сообщила, что она снова находится в студии и, возможно, будет записывать новые реплики. Разумеется, это заставило фанатов предположить, что Larian может трудиться над добавлением в игру нового контента о Минтаре.
То, что она написала слово " Absolute" с большой буквы, является отсылкой к Baldur's Gate 3, поскольку Pitstop - это студия звукозаписи, где были записаны все голоса для игры.
Минтара - это персонаж, который, как вы понимаете, может стать постоянным спутником в игре Baldur's Gate 3, особенно если вы играете не злым персонажем. В прошлом месяце компания Larian выпустила исправление, которое более или менее улучшило романтические отношения с Минтарой, открыв новые варианты диалогов, которые ранее были заблокированы из-за ошибки. По словам фанатов, с момента выхода обновления "улучшений" для спутницы было не так уж много, хотя это может измениться в ближайшее время, если Грегори, возможно, запишет новые реплики для своего персонажа.
Baldur's Gate 3 уже доступна для PS5 и PC. Версия для Xbox Series X/S появится в конце этого года.
Если норм раскроют перса, и сделают адекватным компаньоном, будет каеф, ибо норм тётка, но без костылей с ней особо нормально не поиграть
"норм тётка" секси Дроу которая выдает много базы )
Больше Минтары это всегда хорошо))
Ну или Ларианы что-то переделывают, они это любят, умеют, практикуют. :)
Она такая крашиха, хочется почесать за ушком.
отличная новость, интересно какие изменения будут
Может концовку новую запилят
Я её убил.
Не могу заставить себя пойти путем зла, поэтому в каждом прохождении было пыткой ее убивать, т.к. каждый раз хотелось найти легальную лазейку, чтобы оставить ее в живых и добавить как компаньона. Если сейчас ей пропишут какую-нибудь альтернативную ветку с хорошими исходами, было бы круто.
Нет, спасибо тут основу то 12% всего прошли, какие всраку дополнения. Игра вышла крайне не интересная, дешёвая и скучная. Хотя процент незрелых инфантилов конечно заценит. Как вообще можно воспринимать этих болвачиков с приторно-наиграными голосами за персоонажей. Совсем качество современного игрока упало.