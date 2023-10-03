Исполнительница роли Минтары в Baldur's Gate 3 вернулась в студию - есть надежда на новый контент ©

Baldur's Gate 3 по-прежнему продолжает оставаться на слуху. Larian Studios продолжают обновлять игру, внося в нее изменения, а также корректируя геймплей и другие сюжетные элементы на основе отзывов фанатов. А в случае с одной из компаньонов, Минтарой, по всей видимости, в игре появится еще больше контента, связанного с этим персонажем, так как актриса озвучки Эмма Грегори на днях сообщила, что она снова находится в студии.

Грегори, которая озвучивала Минтару в Baldur's Gate 3, не так давно опубликовала твит, в котором сообщила, что она снова находится в студии и, возможно, будет записывать новые реплики. Разумеется, это заставило фанатов предположить, что Larian может трудиться над добавлением в игру нового контента о Минтаре.

То, что она написала слово " Absolute" с большой буквы, является отсылкой к Baldur's Gate 3, поскольку Pitstop - это студия звукозаписи, где были записаны все голоса для игры.

Минтара - это персонаж, который, как вы понимаете, может стать постоянным спутником в игре Baldur's Gate 3, особенно если вы играете не злым персонажем. В прошлом месяце компания Larian выпустила исправление, которое более или менее улучшило романтические отношения с Минтарой, открыв новые варианты диалогов, которые ранее были заблокированы из-за ошибки. По словам фанатов, с момента выхода обновления "улучшений" для спутницы было не так уж много, хотя это может измениться в ближайшее время, если Грегори, возможно, запишет новые реплики для своего персонажа.

Baldur's Gate 3 уже доступна для PS5 и PC. Версия для Xbox Series X/S появится в конце этого года.