Исполнительница роли Орин Красной в Baldurs Gate 3 оценила пошлые комментарии фанатов

Портал IGN представил новое видео в серии, в котором исполнительница роли Орин из Baldur’s Gate III читает и обсуждает пошлые комментарии фанатов. Мэгги Робертсон уже имеет опыт работы с необычными фанатскими реакциями, так как ранее она исполнила роль Леди Димитреску в Resident Evil Village.
Некоторых игроков разочаровало отсутствие возможности заниматься любовью с её персонажем. На это актриса ответила, что Орин сосредоточена на своих навыках владения клинками, а не на интимных связях. Про образ Димитреску фанаты тоже не забыли и один из них рассказал, "что коллекционирует картинки с Орин так, как раньше собирал картинки с Димитреску".
Сегодня стало известно, что Россия входит в топ-3 стран по числу активных игроков в Baldur's Gate 3. Это свидетельствует о популярности игры в этой стране. Также сегодня разработчики выпустили очередной хотфикс для RPG.
А Турция в топ по продажам?)))
Мне понравился ее перс. Оригинальный, как минимум. Пожалуй, убью ее последней 🖤💗
Ахаха, хейтерок поплакать забежал, посмотрите на него, вот умора
Занятно
Чёт страшненькая бабёнка, без негатива